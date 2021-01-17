Kanal 7 canlı yayın akışı 17 Ocak 2021 Pazar Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal 7, her hafta birbirinden önemli yapımları izleyiciyle buluşturuyor. Milyonlarca kişinin takip ettiği dizi ve filmlerin yanı sıra sevilen programlarda Kanal 7 yayın akışı içerisinde yer alıyor.

İzleyiciler her hafta sevdikleri yapımları anında izleyebilmek adına “Kanal 7’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Kanal 7 ekranlarında Cuma günü sabah 06:30’da Kanal 7’de Sabah programıyla yayın akışı başlıyor. Programda günün önemli gelişmelerine dair bilgiler aktarılıyor. Ardından saatler 09:30’u gösterdiğinde Cuma Sohbetleri adlı programlara ekranlara geliyor. Öğle kuşağında saat 13:15’te sevilen Hint dizisi Bir Garip Aşk tekrar bölümüyle yayınlanıyor. Saat 18:00’de ise Haber Saati yayınlanıyor.

Kanal 7 dizi yayın akışı içerisinde Cuma günü saat 19:00’da Emanet dizisi yeni bölümüyle dizi severlerin beğenisine sunuluyor. Gece 23:20’da ise Ah Kalbim adlı yapım ekranlara geliyor.

Kanal 7 17 Ocak 2021 Cuma yayın akışı

06:30 KANAL 7 DE SABAH

07:45 MOLLO AHMED

09:30 CUMA SOHBETLERİ

11:30 HZ. YUSUF

13:15 BİR GARİP AŞK [T]

15:20 MASUM

18:00 HABER SAATİ

19:00 EMANET [YENİ BÖLÜM]

21:15 BİR GARİP AŞK

23:20 AH KALBİM

01:15 KEZBAN YENGE

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