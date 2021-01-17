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Kanal 7 canlı yayın akışı 17 Ocak 2021 Pazar Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Basın bülteninde yer almaya başladığı günden bu yana merak uyandıran Kanal 7 canlı yayın akışı Pazar Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberi ile ilgili yeni gelişmeler gündemde! 17-01-2021 tarihli haberimizi okuyarak haberin sıcak ayrıntılarını öğrenebilirsiniz.

17 Ocak 2021 Pazar 00:01
Kanal 7 canlı yayın akışı 17 Ocak 2021 Pazar Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Kanal 7, her hafta birbirinden önemli yapımları izleyiciyle buluşturuyor. Milyonlarca kişinin takip ettiği dizi ve filmlerin yanı sıra sevilen programlarda Kanal 7 yayın akışı içerisinde yer alıyor.

İzleyiciler her hafta sevdikleri yapımları anında izleyebilmek adına “Kanal 7’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Kanal 7 ekranlarında Cuma günü sabah 06:30’da Kanal 7’de Sabah programıyla yayın akışı başlıyor. Programda günün önemli gelişmelerine dair bilgiler aktarılıyor. Ardından saatler 09:30’u gösterdiğinde Cuma Sohbetleri adlı programlara ekranlara geliyor. Öğle kuşağında saat 13:15’te sevilen Hint dizisi Bir Garip Aşk tekrar bölümüyle yayınlanıyor. Saat 18:00’de ise Haber Saati yayınlanıyor.

Kanal 7 dizi yayın akışı içerisinde Cuma günü saat 19:00’da Emanet dizisi yeni bölümüyle dizi severlerin beğenisine sunuluyor. Gece 23:20’da ise Ah Kalbim adlı yapım ekranlara geliyor.

Kanal 7 17 Ocak 2021 Cuma yayın akışı

06:30 KANAL 7 DE SABAH

07:45 MOLLO AHMED

09:30 CUMA SOHBETLERİ

11:30 HZ. YUSUF

13:15 BİR GARİP AŞK [T]

15:20 MASUM

18:00 HABER SAATİ

19:00 EMANET [YENİ BÖLÜM]

21:15 BİR GARİP AŞK

23:20 AH KALBİM

01:15 KEZBAN YENGE

Kanal 7 canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ

 



Son Güncelleme: 17.01.2021 00:01
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Günlük Yayın AkışıDiziYayın AkışıKanal 7
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