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Kanal 7 canlı yayın akışı 17 Mayıs 2021 Pazartesi Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal 7 canlı yayın akışı Pazartesi Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine dair merak edilen en taze ayrıntıları, yazarlarımız yakından takip etmeye devam ederken biz de okurlarımızla paylaşmaya devam ediyoruz. 17-05-2021 tarihli haberimizde bu taze ayrıntıları okuyabilirsiniz.

17 Mayıs 2021 Pazartesi 00:01
Kanal 7 canlı yayın akışı 17 Mayıs 2021 Pazartesi Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Kanal 7, her hafta izleyicilerin beğeniyle takip ettiği yayınları ekranlara taşıyor. Dizi ve filmlerin yanı sıra sevilen programları da ekranlara getiren Kanal 7 yayın akışı içerisinde başarılı yapımlar yer alıyor.

İzleyiciler her hafta takip ettikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmamak adına “Kanal 7’de bugün ne var” sorusunu araştırıyor.

Kanal 7 17 Mayıs 2021 Cumartesi yayın akışı;

06:30 Kanal 7'de Sabah

07:45 Annenin Vasiyeti

09:00 Keloğlan

10:45 Nermin'in Enfes Mutfağı

12:20 Yaralı Kalbim

14:20 Mutfağım Şahane

15:20 Masum

18:00 Kanal 7 Haber Saati

18:50 İftar Saati

20:00 Emanet

21:30 Hz. Yusuf

23:20 'Tatlı Bela'

00:45 Tv Filmi

02:10 Mustafa Karataş ile Sahur Vakti

04:50 Mukabele

 

KANAL 7 Canlı İzlemek İçin; https://www.kanal7.com/canli-izle


Son Güncelleme: 17.05.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
DiziGünlükYayın AkışıKanal 7
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