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Kanal 7 canlı yayın akışı 17 Mart 2021 Çarşamba Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Türkiye basınında yankı uyandıran Kanal 7 canlı yayın akışı Çarşamba Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar hakkında güncel gelişmeler aktarılmaya devam ediyor. Hemen 17 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlanan haberimizi okuyabilir ve ile ilgili güncel ayrıntılardan anında haberdar olabilirsiniz.

17 Mart 2021 Çarşamba 00:01
Kanal 7 canlı yayın akışı 17 Mart 2021 Çarşamba Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Kanal 7, her hafta sevilen yapımları ekranlara taşıyor. Kanal 7 yayın akışı içerisinde sevilen birçok yapım yer alıyor. Dizi ve filmlerin yanı sıra sevilen yarışmaların yer aldığı yapımlar Kanal 7 yayın akışı içerisinde bulunuyor.

İzleyiciler her hafta sevilen yapımları kaçırmamak için “Kanal 7’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Kanal 7 ekranlarında Çarşamba günü izleyiciler 06:30 Kanal 7’de Sabah programıyla güne merhaba diyecek. Saatler 13.15’i gösterdiğinde sevilen Hint dizisi Tatlı Bela ekranlara gelecek. Saat 18:00’de günün önemli gelişmelerinin değerlendirileceği Haber Saati programları ekranlara gelecek.

Kanal 7 dizi yayın akışında ise saatler 19:00’u gösterdiğinde sevilen dizi Emanet yeni bölümüyle dizi severlerin beğenisini sunulacak.

Kanal 7 17 Mart 2021 Çarşamba yayın akışı

06:30 KANAL 7 DE SABAH

07:45 TV FİLMİ

09.50 NERMİN'İN ENFES MUTFAĞI

11.50 DİZİ 'TATLI BELA

14.20 MUTFAĞIM ŞAHANE (CANLI YAYIN)

15.20 DİZİ 'MASUM' (YENİ BÖLÜM)

18:00 KANAL 7 HABER SAATİ

19:00 DİZİ 'EMANET' (YENİ BÖLÜM)

21.15 YARALI KALBİM ( YENİ BÖLÜM )

23.10 TV FİLMİ

01.00 DİZİ 'AH KALBİM' 

Kanal 7 canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ

 



Son Güncelleme: 17.03.2021 00:01
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Dizi Yayın AkışıYayın AkışıKanal 7
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