Kanal 7 canlı yayın akışı 16 Ocak 2021 Cumartesi Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal 7, her hafta sevilen yapımları ekranlara getiriyor. Her hafta milyonlarca kişi Kanal 7 ekranlarında yayınlanan dizi ve filmler ile heyecan dolu yarışma programlarını takip ediyor. Kanal 7 yayın akışı içerisinde birbirinden önemli yapımlar yer alıyor.

İzleyiciler sevdikleri yapımları anında izleyebilmek için “Kanal 7’de bugün ne var?” sorunu araştırıyor.

Kanal 7 ekranlarında Cuma günü izleyiciler 06:30’da güne Kanal 7’de Sabah Haber programıyla merhaba diyecek. Ardından 09:30’de Cuma Sohbetler programları ekranlara gelirken saatler 13:15'ı gösterdiğinde Bir Garip Aşk dizisi ekranlara gelecek. 15:20’da Masum dizisi ekranlara gelirken saatler 18:00’i gösterdiğinde Kanal 7 Haber Saati yayınlanacak.

Kanal 7 dizi yayın akışı içerisinde Cuma günü saat 19:00’da Emanet dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

15 Ocak Cuma Kanal 7 yayın akışı

06:30 Kanal 7'de Sabah HABER

07:45 TV Filmi 'Molla Ahmet'

09:30 Cuma Sohbetleri

11:30 'Hz. Yusuf'

13:15 'Bir Garip Aşk' (Tekrar)

15:20 'Masum' (Yeni Bölüm)

18:00 Kanal 7 Haber Saati

19:00 "Emanet" (Yeni Bölüm)

21:15 'Bir Garip Aşk'

23:20 'Ah Kalbim'

01:15 'Kezban Yenge'

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