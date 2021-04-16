İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Durum çok ciddi! Kuşadası'nda ölü mor denizanaları kıyıya vurdu
Son Dakika
Durum çok ciddi! Kuşadası'nda ölü...
Hande Erçel ve Kerem Bürsin,'den bomba aşk açıklaması!
Hande Erçel ve Kerem Bürsin,'den...
Emekli ve memura Temmuz ayında yüzde 7.09 zam sinyali!
Son Dakika
Emekli ve memura Temmuz ayında...
Rekabet Kurulu, Google'a 296 milyon 84 bin TL ceza kesti!
Son Dakika
Rekabet Kurulu, Google'a 296 milyon...

Kanal 7 canlı yayın akışı 16 Nisan 2021 Cuma Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Okurlarımızın merakla takip ettikleri Kanal 7 canlı yayın akışı Cuma Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberini biz de incelemeye devam ediyoruz. En yeni ayrıntılarıyla 16 Nisan 2021 tarihli haberimizde kaleme aldığımız gelişmeleri okuyarak siz de merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.

16 Nisan 2021 Cuma 00:01
Kanal 7 canlı yayın akışı 16 Nisan 2021 Cuma Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Takip Et:

Kanal 7, her hafta sevilen yapımları izleyiciyle buluşturuyor. Kanal 7 yayın akışı içerisinde dizi ve filmlerin yanı sıra sevilen yarışma programları da yer alıyor.

İzleyiciler sevdikleri dizi film ve yapımları anında takip etmek için “Kanal 7’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Kanal 7 ekranlarında Cuma günü saatler 06:30’u gösterdiğine Kanal 7’de Sabah programıyla günün önemli konuları masaya yatırılıyor. Ardından saatler 09:30'u gösterdiğinde Cuma Sohbetleri programı yayınlanıyor. Öğlen kuşağında ise Yaralı Kalbim dizisinin yeni bölümü yayınlanacak. Saatler 18:00’i gösterdiğinde Haber Saati başlıyor ve günün tüm gelişmeleri aktarılıyor.

Kanal 7 dizi yayın akışında saatler 19:00’u gösterdiğinde sevilen dizi Emanet yeni bölümüyle dizi severlerin beğenisine sunuluyor.

Kanal 7 16 Nisan 2021 Cuma yayın akışı

06:30 Kanal 7'de Sabah

07:45 'Kütahya'nın Pınarları'

09:30 Cuma Sohbetleri

11:30 'Ötme Bülbül'

11:50 'Yaralı Kalbim' (Yeni Bölüm)

15:20 'Masum' (Yeni Bölüm)

18:00 Kanal 7 Haber Saati

19:00 "Emanet" (Yeni Bölüm)

21:30 'Tatlı Bela'

23:10 'Zor Sevda'

01:00 'Ah Kalbim'

Kanal 7 canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 16.04.2021 00:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DiziGünlük Yayın AkışıYayın AkışıKanal 7
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Semerkand TV nasıl izlenir? Semerkand TV frekansı ve Dsmart, Digiturk, Turkcell TV+, Tivibu kanal bilgileri
Semerkand TV nasıl izlenir? Semerkand TV frekansı ve Dsmart, Digiturk, Turkcell TV+, Tivibu kanal bilgileri
Camdaki Kız neden korse giyiyor?
Camdaki Kız neden korse giyiyor?
Camdaki Kız Nalan'ın oturduğu yalı hangi ilçede?
Camdaki Kız Nalan'ın oturduğu yalı hangi ilçede?
ATV Bir Zamanlar Çukurova 92. bölüm tek parça izle! Bir Zamanlar Çukurova son bölüm
ATV Bir Zamanlar Çukurova 92. bölüm tek parça izle! Bir Zamanlar Çukurova son bölüm
Bitter Daisies dizi konusu ve oyuncuları
Bitter Daisies dizi konusu ve oyuncuları
Gülseren Budayıcıoğlu Camdaki Kız kitabı özeti; Camdaki Kız dizisinin sonu nasıl bitecek?
Gülseren Budayıcıoğlu Camdaki Kız kitabı özeti; Camdaki Kız dizisinin sonu nasıl bitecek?

Popüler Haberler

Son Yaz yeni bölümleri ve bölüm tekrarları ne zaman, hangi gün, saat kaçta yayınlanıyor?
Kanal 7 canlı yayın akışı 16 Nisan 2021 Cuma Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT Spor canlı yayın akışı 16 Nisan 2021 Cuma TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve diğer programlar
TV 8 canlı yayın akışı 16 Nisan 2021 Cuma TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 16 Nisan 2021 Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 16 Nisan 2021 Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 16 Nisan 2021 Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Atv Akıncı tekrarları hangi gün saat kaçta yayınlanıyor?
Şekerbank tarım kredi kampanyaları neler? 2021 Şekerbank'tan çiftçilere destek fırsatı
Doğum parası hangi bankadan alınır? 2021 doğum parası hesaplama
Emanet 157. yeni bölüm fragmanı 13 Nisan 2021 Salı Kanal 7
Survivor Merve sakatlandı mı, ambulans neden geldi?
Rüyada boğulmak ne anlama gelir? Rüyada boğulmak görmenin anlamları
Bugün Kuruluş Osman var mı, yayınlanacak mı? 14 Nisan Kuruluş Osman ne zaman başlayacak?
Oruçluyken unutup yemek yemek orucu bozar mı?
NEF 2021 bursu başvurusunda istenen şartlar nelerdir?
Anne karnında bebeğin kan grubu ne zaman belli olur? Gebelikte anne karnında bebeğin kan grubu öğrenilir mi?
Rehabilitasyon merkezleri açık mı, kapalı mı?
Aviva BES devlet katkısı ne kadar? 2021
Emeklilik yaşı beklerken kıdem tazminatı ödenir mi? 2021
Show TV Çocuktan Al Haberi sunucu neden değişti? Evrim Akın neden yok?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.