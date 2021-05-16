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Kanal 7 canlı yayın akışı 16 Mayıs 2021 Pazar Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Gündemin dikkat çeken haberlerinden Kanal 7 canlı yayın akışı Pazar Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar konusunda merak edilen konular okurlarımız tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Siz de 16 Mayıs 2021 Pazar tarihli haberimizi okuyarak gündemdeki tüm yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

16 Mayıs 2021 Pazar 00:01
Kanal 7 canlı yayın akışı 16 Mayıs 2021 Pazar Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Kanal 7 ekranlarında Pazar günü  06:30’da Kanal 7’de Sabah programıyla yayın akışı başlamaktadır. Günün önemli sıcak gelişmeleri programda aktarılmaktadır. Saatler 07:45’i gösterdiğinde bir Tv filmi ekranlara geliyor ve sizlere güzel zamanlar geçirmenizi sağlıyor. Saat 09:50'yi gösterdiğinde Muhabbet Kapısı programı ekranlara geliyor.  Öğle kuşağında saat 16:00'da sevilen Hint dizisi Masum yeni bölümüyle yayınlanıyor. Saat 18:00’de ise Haber Saati yayınlanarak günden haberler ekranlar ekrana geliyor.

Kanal 7 Yemin dizisi saat 19:40 yeni bölümleri ekrana gelerek izleyicilerin beğenisine sunulmaktadır. Saat 22:20’de ise Tatlı Bela hint dizisi ekranlara gelmektedir. 

Kanal 7  28 Mart Pazar yayın akışı

06:30 Kanal 7'de Sabah - Hafta Sonu

07:45 TV Filmi 'Vali'

09:50 Muhabbet Kapısı

11:50 Başkent Kulisi

13:00 Dizi 'Yaralı Kalbim' (Yeni Bölüm)

15:00 Özlem Tunca ile Dünyayı Geziyorum (Yeni Bölüm)

16:00 Dizi 'Masum' (Yeni Bölüm)

18:00 Hafta Sonu Haberleri

19:00 Dizi "Yemin" (Tekrar)

19:40 Dizi "Yemin" (Yeni Bölüm)

22:20 Dizi 'Tatlı Bela'

00:30 TV Filmi 'Yine Bana Kalasın'

Kanal 7 canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ

 


Son Güncelleme: 16.05.2021 00:01
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Günlük Yayın AkışıDiziYayın AkışıKanal 7
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