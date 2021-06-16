İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Aşı randevusu almadan hastaneye gidip aşı yaptırabilir mi?
Son Dakika
Aşı randevusu almadan hastaneye gidip...
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında koruyor? Yan etkileri neler?
Son Dakika
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında...
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak ?
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En...
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit oldu
Son Dakika
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit...

Kanal 7 canlı yayın akışı 16 Haziran 2021 Çarşamba Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Haber okurlarının merakını uyandıran Kanal 7 canlı yayın akışı Çarşamba Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberinde güncel gelişmeler söz konusu! Bu gelişmeleri ve yeni ayrıntıları 16.06.2021 tarihli haberimizden hemen okuyabilirsiniz.

16 Haziran 2021 Çarşamba 21:03
Kanal 7 canlı yayın akışı 16 Haziran 2021 Çarşamba Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Takip Et:

Kanal 7 yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. Kanal 7 ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. 16 Haziran 2021 Pazartesi Kanal 7 yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

KANAL7 15 Haziran

 Salı yayın akışı

06:30 KANAL 7 DE SABAH

07:45 TV FİLMİ

09:50 NERMİN'İN ENFES MUTFAĞI

12:00 TV FİLMİ

13:10 OY OY EMİNE

14:20 MUTFAĞIM ŞAHANE

15:20 MASUM

18:00 KANAL 7 HABER SAATİ [CANLI]

19:00 EMANET [YENİ BÖLÜM]

21:15 SENSİZ BELA

23:20 TV FİLMİ

01:30 AH KALBİM

Kanal 7 nasıl izlenir?

Kanal 7 ekranlarında 16 Haziran 2021 Çarşamba günü gündüz kuşağında yayınlar Kanal 7’de Sabah programı ile başlıyor. Öğlen kuşağında sevilen Hint dizisi Masum yer alırken akşam kuşağında Emanet dizisi ekranlara geliyor. Kanal 7 16 Haziran 2021 Çarşamba yayın akışı içerisinde sevilen dizi ve filmlerin yanı sıra eğlenceli yarışma programları da yer alıyor. Kanal 7 dizi yayın akışında 16 Haziran 2021 Çarşamba günü Emanet dizisi yayınlanacak. İzleyiciler sevdikleri yapımları kaçırmamak adına Kanal 7’de bugün ne var, Kanal 7 günlük yayın akışını araştırıyor. Kanal 7 16 Haziran 2021 Çarşamba günlük yayın akışında birbirinden değerli yapımlar yer alıyor.

Kanal 7 televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden belirlenen kanallarda yayınlanıyor. Bu televizyon kanallarının yanı sıra online olarak Kanal 7 canlı yayını takip edilebiliyor.

Kanal 7 canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…

Kanal 7 frekans bilgileri

Türksat 4A

Frekans 12095

Polarizasyon yatay

Symbol rate 4800

FEC 5/6

Kanal 7 hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk: 34

D-Smart: 27

Turksat Kablo TV: 27

Tivibu: 28

 


Son Güncelleme: 16.06.2021 21:03
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Dizi Yayın AkışıYayın AkışıKanal 7
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güldür Güldür Show Alper Kul kimdir? Hangi dizilerde rol almıştır?
Güldür Güldür Show Alper Kul kimdir? Hangi dizilerde rol almıştır?
Carnaval filmi konusu ve oyuncuları
Carnaval filmi konusu ve oyuncuları
Simge Günsan kimdir, kaç yaşında, nereli?
Simge Günsan kimdir, kaç yaşında, nereli?
İhsan Önal kimdir, kaç yaşında ve nereli? İhsan Önal hakkında bilgiler
İhsan Önal kimdir, kaç yaşında ve nereli? İhsan Önal hakkında bilgiler
Su Kutlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Su Kutlu hakkında bilgiler
Su Kutlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Su Kutlu hakkında bilgiler
Engin Altan Düzyatan kimdir? Nerelidir? Engin Altan Düzyatan kaç yaşındadır?
Engin Altan Düzyatan kimdir? Nerelidir? Engin Altan Düzyatan kaç yaşındadır?

Popüler Haberler

Kanal 7 canlı yayın akışı 16 Haziran 2021 Çarşamba Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TV 8 canlı yayın akışı 16 Haziran 2021 Çarşamba TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
16 Haziran 2021 Çarşamba günü TRT Spor yayın akışı
16 Haziran 2021 Çarşamba Fox TV yayın akışında neler var?
Arka Sokaklar dizisi yeni bölüm ve tekrarı ne zaman hangi gün saat kaçta?
Rüyada boğulmak ne demektir? Rüyada boğulmak anlamı, tabiri nedir?
Sadakatsiz dizisi Melih kimdir? Gerçek adı nedir? Ali İl nereli, yaşı kaç?
Emekliye PTT üzerinden acil kredi verilecek! 2021 PTT emekli kredi kampanyası
Kuruluş Osman dizisi Bayhoca karakteri kimdir? Yağızhan Dikmen'in hayatı ve yer aldığı diziler
Sadakatsiz dizisine katılan Dora Dalgıç kimdir? Selen karakteri kimdir?
Kanal D canlı yayın akışı 11 Haziran 2021 Perşembe Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Son Yaz 21. son bölüm full tek parça izle Fox TV 4 Haziran 2021 Cuma
Nokia C20 Plus ne zaman çıkacak?
Seni Çok Bekledim dizisine katılan Sibel Şişman kimdir? Şebo karakteri kimdir?
Akıncı dizisi Komiser Cüneyt kimdir? Gerçek adı nedir? Yılmaz Bayraktar nereli, yaşı kaç?
Sadakatsiz Cavidan kimdir? Meltem Baytok gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Sağlık Bakanı Koca 16 Haziran 2021 Çarşamba corona virüsü verilerini paylaştı! 16 Haziran 2021 Çarşamba Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı
Sadakatsiz dizisi nerede çekiliyor? Kanal D Sadakatsiz dizisi konusu ve çekim yeri
Sadakatsiz dizisi tekrarları ve yeni bölüm hangi gün, saat kaçta hangi kanalda yayınlanıyor?
Güldür Güldür Show Alper Kul kimdir? Hangi dizilerde rol almıştır?
Sadakatsiz Sinan kimdir? Cemal Hünal hakkında bilgiler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.