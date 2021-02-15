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Kanal 7 canlı yayın akışı 15 Şubat 2021 Pazartesi Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Basın bülteninde yer aldığı andan beri birçok kişinin merceği altında olan Kanal 7 canlı yayın akışı Pazartesi Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberinin en yeni ayrıntılarını kaleme almaya devam ediyoruz! Siz de 15 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlanan haberimizi hemen okuyarak konusunda en çok merak edilen ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

15 Şubat 2021 Pazartesi 00:00
Kanal 7 canlı yayın akışı 15 Şubat 2021 Pazartesi Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Kanal 7, her hafta izleyicilerin beğeniyle takip ettiği yayınları ekranlara taşıyor. Dizi ve filmlerin yanı sıra sevilen programları da ekranlara getiren Kanal 7 yayın akışı içerisinde başarılı yapımlar yer alıyor.

İzleyiciler her hafta takip ettikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmamak adına “Kanal 7’de bugün ne var” sorusunu araştırıyor.

Kanal 7 ekranlarında Pazartesi günü yayın akışı sabah 06:30’da Kanal 7’de Sabah programıyla başlıyor. Gündeme dair değerlendirmelerin yapıldığı programın ardından öğle seansında saat 11:40’ta Tatlı Bela dizisi ekranlara geliyor. Saatler 18:00’i gösterdiğinde günün önemli başlıkları Haber Saati’nde değerlendiriliyor. 

Kanal 7 Pazartesi dizi yayın akışında sevilen dizi Emanet yeni bölümüyle dizi severlerin beğenisini sunuluyor.

Kanal 7 15 Şubat 2021 Pazar yayın akışı

06:30 KANAL 7’DE SABAH (Hafta Sonu)

07:45 TV FİLMİ

09:50 NURSAÇAN'LA SOHBETLER

11:20 GÜNDÜZ GECE

13:00 TATLI BELA (TEKRAR)

15:00 DÜNYANIN TADI (YENİ BÖLÜM)

16.00 MASUM (YENİ BÖLÜM)

18:00 KANAL 7 HABER SAATİ

19:00 YEMİN ( TEKRAR)

19:40 YEMİN (YENİ BÖLÜM)

22:20 YARALI KALBİM ( YENİ BÖLÜM)

23:20 GÜNDÜZ GECE ( TEKRAR )

 

Kanal 7 canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 15.02.2021 00:00
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DiziGünlükYayın AkışıKanal 7
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