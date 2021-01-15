Kanal 7 canlı yayın akışı 15 Ocak 2021 Cuma Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal 7, her hafta sevilen yapımları izleyiciyle buluşturuyor. Kanal 7 yayın akışı içerisinde dizi ve filmlerin yanı sıra sevilen yarışma programları da yer alıyor.

İzleyiciler sevdikleri dizi film ve yapımları anında takip etmek için “Kanal 7’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Kanal 7 ekranlarında Cuma günü saatler 06:30’u gösterdiğine Kanal 7’de Sabah programıyla günün önemli konuları masaya yatırılıyor. Ardından saatler 12:30 gösterdiğinde sevilen günlük dizi Bir Garip Aşk tekrar bölümleriyle yayınlanıyor. Öğlen kuşağının sevilen yarışması Mutfağım Şahane saat 14:20 ekranlara geliyor. Saatler 18:00’i gösterdiğinde Haber Saati başlıyor ve günün tüm gelişmeleri aktarılıyor.

Kanal 7 dizi yayın akışında saatler 19:00’u gösterdiğinde sevilen dizi Emanet yeni bölümüyle dizi severlerin beğenisine sunuluyor.

Kanal 7 15 Ocak 2021 Cuma yayın akışı

02:15 TV FİLMİ

06:30 KANAL 7'DE SABAH

07:45 TORUN VE TORUNU

09:30 CUMA SOHBETLERİ

11:30 HZ. YUSUF

13:15 BİR GARİP AŞK

15:20 MASUM

18:00 KANAL 7 HABER SAATİ [CANLI]

19:00 EMANET [YENİ BÖLÜM]

21:15 BİR GARİP AŞK

23:20 AH KALBİM

01:15 KEZBAN YENGE

Kanal 7 canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ