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Kanal 7 canlı yayın akışı 15 Mayıs 2021 Cumartesi Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal 7 canlı yayın akışı Cumartesi Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberiyle ilgili gündemde dikkat çeken yeni gelişmeler 15 Mayıs 2021 Cumartesi günü basına aktarılmaya devam ediyor. Kanal 7 canlı yayın akışı Cumartesi Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberi güncel ayrıntılarını Mayıs 15 Cumartesi günü ele aldığımız haberimizde okurlarımızla paylaştık. Siz de hemen okuyarak fikir sahibi olabilirsiniz.

15 Mayıs 2021 Cumartesi 00:01
Kanal 7 canlı yayın akışı 15 Mayıs 2021 Cumartesi Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Kanal 7, her gün birbirinden sevilen programları izleyiciler karşısına çıkarmaktadır. Diziler, yarışamalar, filmler çok beğenilerek ntakip edilmektedir. 

Kanal 7 programlarını seven izleyiciler bugün ne var? sorusunu merak etmekte ve araştırmaktadırlar. 

Çarşamba günü izleyiciler 06:30’da güne Kanal 7’de Sabah- Hafta Sonu haber programı ile güne uyanıyorlar. Hemen ardından 07:45'de 'Yitik'  ekranlara gelirken saatler 9.50'yi gösterdiğinde Nursaçan'la Sohbetler ekrana geliyor. Nursaçan Hocaya merak edilen sorular sorularak insanlar ilgiyle takip ediyor. Saatler 15:00 gösterdiğinde  Dünyanın Tadı yeni bölümüyle ekranlara gelirken izleyicilere birbirinden lezzetli tatlar gösteriyor.  Saatler 18:00’i gösterdiğinde Hafta Sonu haberleri yayınlanacak.

Kanal 7 dizi yayın akışı içerisinde Cumartesi günü saat 19:00’da Yemin dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. 

10 Mart Çarşamba Kanal 7 yayın akışı 

06:30 Kanal 7'de Sabah - Hafta Sonu

07:45 'Yitik'

09:50 Nursaçan'la Sohbetler

11:20 Gündüz Gece

13:00 'Yaralı Kalbim' (Yeni Bölüm)

15:00 Dünyanın Tadı (Yeni Bölüm)

16:00 'Masum' (Yeni Bölüm)

18:00 Hafta Sonu Haberleri

19:00 "Yemin" (Tekrar)

19:40 "Yemin" (Yeni Bölüm)

22:20 'Tatlı Bela'

00:20 Gündüz Gece (Tekrar)

Kanal 7 canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ

 


Son Güncelleme: 15.05.2021 00:01
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Günlük Yayın AkışıDiziYayın AkışıKanal 7
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