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Kanal 7 canlı yayın akışı 15 Mart 2021 Pazartesi Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal 7 canlı yayın akışı Pazartesi Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar hakkında okurlarımız tarafından merak edilen birçok sıcak gelişme gündeme gelmeye devam ediyor. Bu sıcak gelişmelere yer verdiğimiz 15.03.2021 tarihli haberimizi okuyarak, tüm ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

15 Mart 2021 Pazartesi 00:01
Kanal 7 canlı yayın akışı 15 Mart 2021 Pazartesi Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Kanal 7, her hafta izleyicilerin beğeniyle takip ettiği yayınları ekranlara taşıyor. Dizi ve filmlerin yanı sıra sevilen programları da ekranlara getiren Kanal 7 yayın akışı içerisinde başarılı yapımlar yer alıyor.

İzleyiciler her hafta takip ettikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmamak adına “Kanal 7’de bugün ne var” sorusunu araştırıyor.

Kanal 7 15 Mart 2021 Pazartesi yayın akışı;

06:30 KANAL 7’DE SABAH 

07:45 Ak Kırlangıç

09:30 NERMİN'İN ENFES MUTFAĞI

11:50 TATLI BELA (TEKRAR)

14.20 MUTFAĞIM ŞAHANE (CANLI YAYIN)

15:20 MASUM (YENİ BÖLÜM)

18:00 KANAL 7 HABER SAATİ

19:00 EMANET ( YENİ BÖLÜM)

21:20 YARALI KALBİM ( YENİ BÖLÜM)

23:10 Zeytin Yağlı Yiyemem Aman

01:00 AH KALBİM

 

KANAL 7 Canlı İzlemek İçin; https://www.kanal7.com/canli-izle



Son Güncelleme: 15.03.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
DiziGünlükYayın AkışıKanal 7
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