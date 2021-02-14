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Kanal 7 canlı yayın akışı 14 Şubat 2021 Pazar Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal 7 canlı yayın akışı Pazar Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar konusunda merak edilen yeni ayrıntılar gündeme gelmeye devam ediyor. Okurlarımızın merak ettikleri Kanal 7 canlı yayın akışı Pazar Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar hakkında neler olup bittiğini ele aldığımız 14 Şubat 2021 tarihli haberimizi okuyarak tüm yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

14 Şubat 2021 Pazar 00:00
Kanal 7 canlı yayın akışı 14 Şubat 2021 Pazar Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Kanal 7 ekranlarında Pazar  günü sabah 06:30’da Kanal 7’de Sabah programıyla yayın akışı başlıyor. Programda günün önemli gelişmelerine dair bilgiler aktarılıyor. Ardından saatler 07:45’i gösterdiğinde bir Tv filmi ekranlara geliyor. Sonrasında saat 09:50'yi gösterdiğinde Muhabbet Kapısı programı ekranlara geliyor.  Öğle kuşağında saat 16:00'da sevilen Hint dizisi Masum tekrar bölümüyle yayınlanıyor. Saat 18:00’de ise Haber Saati yayınlanıyor.

Kanal 7 dizi yayın akışı içerisinde Pazar günü saat 19:00’da Yemin dizisi yeni bölümüyle dizi severlerin beğenisine sunuluyor. Gece 23:30’da ise Yaralı Kalbim adlı yapım ekranlara geliyor.

Kanal 7  14 Şubat Pazar yayın akışı

06:30 KANAL 7 DE SABAH

07:45 Tv Filmi "Şol Cennetin Irmakları"

09:50 Muhabbet Kapısı

11:50 Başkent Kulisi

12:45 Dizi ' Tatlı Bela' / Tkr

15:00 Özlem Tunca İle Dünyayı Geziyorum (Yeni Bölüm)

16:00 Dizi 'Masum' (Yeni Bölüm)

18:00 Kanal 7 Hafta Sonu Haberleri

19:00 Dizi "Yemin" / Tkr

19.40 Dizi "Yemin" (Yeni Bölüm)

22:20 Dizi 'Yaralı Kalbim' (Yeni Bölüm)

00:30  TV Filmi 'Üç Kağıtçılar'

Kanal 7 canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ

 



Son Güncelleme: 14.02.2021 00:00
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