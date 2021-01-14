İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İstanbul'da 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara toplu taşıma yasağı!
İstanbul'da 20 yaş altı ve...
Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün hastalığı teşhis edildi
Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün...
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı! Sohbetleri Google'a sızdırdı
Son Dakika
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı!...
Youtube'dan Trump'a büyük darbe!
Youtube'dan Trump'a büyük darbe!

Kanal 7 canlı yayın akışı 14 Ocak 2021 Perşembe Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Gündeme servis edildiği ilk andan bu yana merak uyandıran ayrıntılarıyla dikkat çeken Kanal 7 canlı yayın akışı Perşembe Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine dair tüm sıcak gelişmeleri 14-01-2021 tarihli haberimizden öğrenebilirsiniz.

14 Ocak 2021 Perşembe 00:01
Kanal 7 canlı yayın akışı 14 Ocak 2021 Perşembe Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Takip Et:

Kanal 7, her hafta birbirinden başarılı yapımları ekranlara getiriyor. Kanal 7 yayın akışı içerisinde dizi ve filmlerin yanı sıra sevilen yarışmalar yer alıyor. Her hafta milyonlarca kişi Kanal 7 ekranlarını takip ediyor.

İzleyiciler her hafta sevdikleri yapımları kaçırmamak adına “Kanal 7’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Kanal 7 ekranlarında Cuma yayın akışı sabah 06:30’da Kanal 7’de Sabah adlı programla başlıyor. Programda günün önemli gelişmelerine dair bilgiler aktarılıyor. Ardından saatler 12:30’u gösterdiğinde sevilen Hint dizisi Bir Garip Aşk ekranlara getiriliyor. Saatler 14:20’yi gösterdiğinde sevilen yarışma programı Mutfağım Şahane yayınlanıyor. 18:00’de Haber Saati başlarken programda gün içerinde olan önemli gelişmeler izleyicilere aktarılıyor.

Kanal 7 dizi yayın akışında ise 19:00’de sevilen dizi Emanet yeni bölümüyle dizi severlerin beğenisine sunuluyor.

Kanal 7 14 Ocak 2021 Cuma yayın akışı

23:20 AH KALBİM

01:15 KEZBAN YENGE

02:15 TV FİLMİ

06:30 KANAL 7 DE SABAH

07:45 TOHUM

09:30 CUMA SOHBETLERİ

11:30 HZ. YUSUF

12:30 BİR GARİP AŞK [T]

14:20 MUTFAĞIM ŞAHANE

15:20 MASUM

18:00 HABER SAATİ

19:00 EMANET [YENİ BÖLÜM]

21:15 BİR GARİP AŞK

23:20 AH KALBİM

Kanal 7 canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 14.01.2021 00:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DiziGünlükYayın AkışıKanal 7
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Acun Ilıcalı ve Survivor Emin arasında geçen diyalog herkesi güldürdü
Acun Ilıcalı ve Survivor Emin arasında geçen diyalog herkesi güldürdü
Oğuz Yılmaz kimdir, nereli, kaç yaşında ve şarkıları
Oğuz Yılmaz kimdir, nereli, kaç yaşında ve şarkıları
FOX Yaşı 19 dizisinin adı değişti! İşte yeni adı!
FOX Yaşı 19 dizisinin adı değişti! İşte yeni adı!
Tuğba Ekinci yıllar önce İbo Show'da giydiği elbisesiyle yeniden İbo Show'a konuk olacak
Tuğba Ekinci yıllar önce İbo Show'da giydiği elbisesiyle yeniden İbo Show'a konuk olacak
Tuğba Ekinci, İbo Show'a katılacak! Ekinci'den büyük sürpriz!
Tuğba Ekinci, İbo Show'a katılacak! Ekinci'den büyük sürpriz!
Nazlı Çelik kızıyla olan benzerliğiyle dikkat çekti
Nazlı Çelik kızıyla olan benzerliğiyle dikkat çekti

Popüler Haberler

İyi Aile Babası dizisi nasıl, izlendi mi, dizi devam eder mi?
TRT 1 canlı yayın akışı 14 Ocak 2021 Perşembe TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TV8 canlı yayın akışı 14 Ocak 2021 Perşembe TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT Spor canlı yayın akışı 14 Ocak 2021 Perşembe TRT Spor'da bugün yayınlanacak maçlar ve diğer programlar
TV 8 canlı yayın akışı 14 Ocak 2021 Perşembe TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Star TV canlı yayın akışı 14 Ocak 2021 Perşembe Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Show TV canlı yayın akışı 14 Ocak 2021 Perşembe Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Kanal 7 canlı yayın akışı 14 Ocak 2021 Perşembe Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
İnfaz koruma memuru alımı şartları nelerdir? 2021 Kimler gardiyan ve infaz koruma memuru olabilir?
Emanet dizisi İkbal karakterini kim canlandırıyor? Gülay Özdem kimdir?
Kuruluş Osman Savcı öldü mü? Osman Gazi Savcı’yı mı amcası Dündar’ı mı öldürdü, diziden kim ayrıldı??
SGK'dan emzirme ödeneği alabilmek için aranan şartlar nelerdir?
Star TV Sevgili Geçmiş dizisi oyuncuları belli oluyor
2020 af yasası neleri kapsayacak? Af yasası kapsam dışı suçlar neler? 2020 Af aasası yargı paketi maddeleri
iPhone RAM temizleme ve boşaltma işlemi nasıl yapılır?
Fatih Terim Galatasaray’dan ayrıldı mı? Fatih Terim bıraktı mı? Sosyal medyada büyük iddia
Müge Anlı Şevki Hoca programda neden yok, ayrıldı mı?
Adana'da askerlik nasıldır?
Engellilere araç alımı limiti kaç tl oldu? 2021 Engelli ÖTV'siz araç alım limitleri
Kıdem tazminatı nasıl alınır? 2021 Kıdem tazminatı hesaplaması
Fatih Terim istifa mı etti? İddialara beklenen açıklama geldi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.