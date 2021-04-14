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Kanal 7 canlı yayın akışı 14 Nisan 2021 Çarşamba Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Sıcak haber olarak gündeme gelen Kanal 7 canlı yayın akışı Çarşamba Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberinin merak edilen yeni ayrıntılarını öğrenmek istiyorsanız hemen şimdi 14 Nisan 2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

14 Nisan 2021 Çarşamba 00:02
Kanal 7 canlı yayın akışı 14 Nisan 2021 Çarşamba Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Kanal 7, her hafta sevilen yapımları ekranlara taşıyor. Kanal 7 yayın akışı içerisinde sevilen birçok yapım yer alıyor. Dizi ve filmlerin yanı sıra sevilen yarışmaların yer aldığı yapımlar Kanal 7 yayın akışı içerisinde bulunuyor.

İzleyiciler her hafta sevilen yapımları kaçırmamak için “Kanal 7’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Kanal 7 ekranlarında Pazar günü izleyiciler 06:30 Kanal 7’de Sabah programıyla güne merhaba diyecek. Saatler 13.15’i gösterdiğinde sevilen Hint dizisi Tatlı Bela ekranlara gelecek. Saat 18:00’de günün önemli gelişmelerinin değerlendirileceği Haber Saati programları ekranlara gelecek.

Kanal 7 dizi yayın akışında ise saatler 19:00’u gösterdiğinde sevilen dizi Yemin yeni bölümüyle dizi severlerin beğenisini sunulacak.

Kanal 7 14 Nisan 2021 Pazar yayın akışı

06:30 Kanal 7'de Sabah

07:45 'Vali'

09:50 Muhabbet Kapısı

11:50 Başkent Kulisi

13:00 Yaralı Kalbim

15:00 Özlem Tunca ile Dünyayı Geziyorum

16:00 Masum

18:00 Kanal 7 Haber Saati

19:00 Yemin (tekrar) 

19:40 Yemin (yeni bölüm)

22:20 'Tatlı Bela'

00:30 'Yine Bana Kalasın'

01:00 'Ah Kalbim'

Kanal 7 canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ

 



Son Güncelleme: 14.04.2021 00:02
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Dizi Yayın AkışıYayın AkışıKanal 7
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