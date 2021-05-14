Kanal 7 canlı yayın akışı 14 Mayıs 2021 Cuma Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal 7, her hafta sevilen yapımları izleyiciyle buluşturuyor. Kanal 7 yayın akışı içerisinde dizi ve filmlerin yanı sıra sevilen yarışma programları da yer alıyor.

9 Mayıs Pazar Kanal 7 yayın akışı

İzleyiciler sevdikleri dizi film ve yapımları anında takip etmek için “Kanal 7’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

06:30 Kanal 7'de Sabah Hafta Sonu

07:45 TV Filmi Esma

09:50 TV Filmi Asla Vazgeçmem

11:50 Başkent Kulisi

12:45 Yaralı Kalbim

15:00 Özlem Tunca ile Dünyayı Geziyorum

16:00 Masum

18:00 Hafta Sonu Haberleri

18:50 İftar Saati

20:15 Yemin

22:40 Dizi Hz. Yusuf

01:20 TV Filmi Yürekte Sızı

02:10 Mustafa Karataş ile Sahur Vakti

04:50 Mukabele

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