Kanal 7 canlı yayın akışı 14 Mayıs 2021 Cuma Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal 7, her hafta sevilen yapımları izleyiciyle buluşturuyor. Kanal 7 yayın akışı içerisinde dizi ve filmlerin yanı sıra sevilen yarışma programları da yer alıyor.İzleyiciler sevdikleri dizi film ve yapımları anında takip etmek için “Kanal 7’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.
9 Mayıs Pazar Kanal 7 yayın akışı
06:30 Kanal 7'de Sabah Hafta Sonu
07:45 TV Filmi Esma
09:50 TV Filmi Asla Vazgeçmem
11:50 Başkent Kulisi
12:45 Yaralı Kalbim
15:00 Özlem Tunca ile Dünyayı Geziyorum
16:00 Masum
18:50 İftar Saati
20:15 Yemin
22:40 Dizi Hz. Yusuf
01:20 TV Filmi Yürekte Sızı
02:10 Mustafa Karataş ile Sahur Vakti
04:50 Mukabele
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Son Güncelleme: 14.05.2021 00:01