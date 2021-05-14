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Kanal 7 canlı yayın akışı 14 Mayıs 2021 Cuma Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal 7 canlı yayın akışı Cuma Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberiyle ilgili olarak devam eden güncel gelişmeler, birçok okurumuzun merağını topluyor. 14 Mayıs 2021 Cuma tarihli haberimizde Kanal 7 canlı yayın akışı Cuma Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar ile ilgili olarak gündeme aktarılan en yeni gelişmelere yer verdik.

14 Mayıs 2021 Cuma 00:01
Kanal 7 canlı yayın akışı 14 Mayıs 2021 Cuma Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Kanal 7, her hafta sevilen yapımları izleyiciyle buluşturuyor. Kanal 7 yayın akışı içerisinde dizi ve filmlerin yanı sıra sevilen yarışma programları da yer alıyor.

İzleyiciler sevdikleri dizi film ve yapımları anında takip etmek için “Kanal 7’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

 

9 Mayıs Pazar Kanal 7 yayın akışı

06:30 Kanal 7'de Sabah Hafta Sonu

07:45 TV Filmi Esma

09:50 TV Filmi Asla Vazgeçmem

11:50 Başkent Kulisi

12:45 Yaralı Kalbim

15:00 Özlem Tunca ile Dünyayı Geziyorum

16:00 Masum

18:00 Hafta Sonu Haberleri

18:50 İftar Saati

20:15 Yemin

22:40 Dizi Hz. Yusuf

01:20 TV Filmi Yürekte Sızı

02:10 Mustafa Karataş ile Sahur Vakti

04:50 Mukabele

 

Kanal 7 canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ


Son Güncelleme: 14.05.2021 00:01
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DiziGünlük Yayın AkışıYayın AkışıKanal 7
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