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Kanal 7 canlı yayın akışı 14 Mart 2021 Pazar Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Gündemi takip eden birçok kişinin merceği altındaki Kanal 7 canlı yayın akışı Pazar Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberinin sıcak ayrıntıları da merak ediliyor. 14 Mart 2021 Pazar tarihli haberimizi okuyarak Kanal 7 canlı yayın akışı Pazar Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar hakkında merak ettiğiniz yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

14 Mart 2021 Pazar 00:00
Kanal 7 canlı yayın akışı 14 Mart 2021 Pazar Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Kanal 7 ekranlarında Çarşamba günü sabah 06:30’da Kanal 7’de Sabah programıyla yayın akışı başlıyor. Programda günün önemli gelişmelerine dair bilgiler aktarılıyor. Ardından saatler 07:45’i gösterdiğinde bir Tv filmi ekranlara geliyor. Sonrasında saat 09:50'yi gösterdiğinde Muhabbet Kapısı programı ekranlara geliyor.  Öğle kuşağında saat 15:20'de sevilen Hint dizisi Masum tekrar bölümüyle yayınlanıyor. Saat 18:00’de ise Haber Saati yayınlanıyor.

Kanal 7 dizi yayın akışı içerisinde Pazar günü saat 19:00’da Emanet dizisi yeni bölümüyle dizi severlerin beğenisine sunuluyor. Gece 23:30’da ise Yaralı Kalbim adlı yapım ekranlara geliyor.

Kanal 7  14 Mart Pazar yayın akışı

06:30 KANAL 7 DE SABAH HAFTA SONU

07:45 Başarmalısın

09:50 Muhabbet Kapısı 

11:50 Başkent Kulisi

12:45 Tatlı Bela

15:00 Özlem Tunca ile Dünyayı Geziyorum

16:00 Masum

18:00 Kanal 7 Haber Hafta Sonu

19:00 Dizi Yemin

22:20 Dizi 'Yaralı Kalbim' (Yeni Bölüm)

00.30 Telgrafın Telleri

Kanal 7 canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ

 



Son Güncelleme: 14.03.2021 00:00
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