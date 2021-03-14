Kanal 7 canlı yayın akışı 14 Mart 2021 Pazar Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal 7 ekranlarında Çarşamba günü sabah 06:30’da Kanal 7’de Sabah programıyla yayın akışı başlıyor. Programda günün önemli gelişmelerine dair bilgiler aktarılıyor. Ardından saatler 07:45’i gösterdiğinde bir Tv filmi ekranlara geliyor. Sonrasında saat 09:50'yi gösterdiğinde Muhabbet Kapısı programı ekranlara geliyor. Öğle kuşağında saat 15:20'de sevilen Hint dizisi Masum tekrar bölümüyle yayınlanıyor. Saat 18:00’de ise Haber Saati yayınlanıyor.
Kanal 7 dizi yayın akışı içerisinde Pazar günü saat 19:00’da Emanet dizisi yeni bölümüyle dizi severlerin beğenisine sunuluyor. Gece 23:30’da ise Yaralı Kalbim adlı yapım ekranlara geliyor.
Kanal 7 14 Mart Pazar yayın akışı
06:30 KANAL 7 DE SABAH HAFTA SONU
07:45 Başarmalısın
09:50 Muhabbet Kapısı
11:50 Başkent Kulisi
12:45 Tatlı Bela
16:00 Masum
18:00 Kanal 7 Haber Hafta Sonu
19:00 Dizi Yemin
22:20 Dizi 'Yaralı Kalbim' (Yeni Bölüm)
00.30 Telgrafın Telleri
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