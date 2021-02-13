İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Uzay programına katılacak Türk astronotlarda aranılan özellikler!
Son Dakika
Uzay programına katılacak Türk astronotlarda...
Çift maskenin virüse karşı daha korunaklı olduğu ortaya çıktı
Çift maskenin virüse karşı daha...
Marketlerde sigara ve elektronik ürünlerine satış yasağı geliyor!
Son Dakika
Marketlerde sigara ve elektronik ürünlerine...
Denizli'de kent müzesi kuruluyor
Denizli'de kent müzesi kuruluyor

Kanal 7 canlı yayın akışı 13 Şubat 2021 Cumartesi Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Gündemi bir süredir meşgul eden Kanal 7 canlı yayın akışı Cumartesi Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberinin sıcak ayrıntıları basına aktarılmaya devam ederken, biz de 13 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlanan haberimizde güncel gelişmeleri paylaştık! Hemen 13.02.2021li haberimizden hakkında en yeni ayrıntıları edinebilirsiniz.

13 Şubat 2021 Cumartesi 00:01
Kanal 7 canlı yayın akışı 13 Şubat 2021 Cumartesi Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Takip Et:

Kanal 7, her hafta sevilen yapımları ekranlara getiriyor. Her hafta milyonlarca kişi Kanal 7 ekranlarında yayınlanan dizi ve filmler ile heyecan dolu yarışma programlarını takip ediyor. Kanal 7 yayın akışı içerisinde birbirinden önemli yapımlar yer alıyor.

İzleyiciler sevdikleri yapımları anında izleyebilmek için “Kanal 7’de bugün ne var?” sorunu araştırıyor.

Kanal 7 ekranlarında Salı günü izleyiciler 06:30’da güne Kanal 7’de Sabah Haber programıyla merhaba diyecek. Ardından 07.45de TV Filmi ekranlara gelirken saatler 11.40'ı gösterdiğinde Tatlı Bela dizisi ekranlara gelecek. 15:20’da Masum dizisi ekranlara gelirken saatler 18:00’i gösterdiğinde Kanal 7 Haber Saati yayınlanacak.

Kanal 7 dizi yayın akışı içerisinde Cuma günü saat 19:00’da Emanet dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. 

 08 Şubat Pazartesi Kanal 7 yayın akışı 

 

06:30 Kanal 7'de Sabah HABER

07:45 TV Filmi

08.45 Kördüğüm/ Dizi

10.40 Celal Oğlan / TV Filmi

11.40 Tatlı Bela/ Dizi (Tekrar)

14:20 Mutfağım Şahane (Canlı Yayın)

15:20  'Masum' (Yeni Bölüm)

18:00 Kanal 7 Haber Saati

19:00  "Emanet" (Yeni Bölüm)

21:20  "Yaralı Kalbim" / Dizi

23:20 'Ah Kalbim' / Dizi

01:15  "Emanet" / Dizi

Kanal 7 canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ

 



Son Güncelleme: 13.02.2021 00:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Günlük Yayın AkışıDiziYayın AkışıKanal 7
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Star TV Sol Yanım dizisi neden final yapıyor? Sol Yanım final bölümü ne zaman yayınlanacak?
Star TV Sol Yanım dizisi neden final yapıyor? Sol Yanım final bölümü ne zaman yayınlanacak?
Hande Sarıoğlu Habertürk'den kovuldu mu?
Hande Sarıoğlu Habertürk'den kovuldu mu?
Habertürk, Hande Sarıoğlu ile yollarını ayırma kararı aldı!
Habertürk, Hande Sarıoğlu ile yollarını ayırma kararı aldı!
Mete Gündoğan kim? Mete Gündoğan ne iş yapıyor?
Mete Gündoğan kim? Mete Gündoğan ne iş yapıyor?
Survivor yarışmacısı Doğan kim? Survivor Doğan nereli, kaç yaşında?
Survivor yarışmacısı Doğan kim? Survivor Doğan nereli, kaç yaşında?
BKM projesi olan ve Doğu Demirkol'un başrol olduğu dizinde kadın başrol oyuncusu belirlendi!
BKM projesi olan ve Doğu Demirkol'un başrol olduğu dizinde kadın başrol oyuncusu belirlendi!

Popüler Haberler

TRT 1 canlı yayın akışı 13 Şubat 2021 Cumartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT Spor canlı yayın akışı 13 Şubat 2021 Cumartesi TRT Spor'da bugün yayınlanacak programlar ve karşılaşmalar
Kanal 7 canlı yayın akışı 13 Şubat 2021 Cumartesi Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TV 8 canlı yayın akışı 13 Şubat 2021 Cumartesi TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 13 Şubat 2021 Cumartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 13 Şubat 2021 Cumartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 13 Şubat 2021 Cumartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
E-fatura nedir? E-fatura başvurusu nasıl yapılır?
Rüyada köpek sevmek görme anlamı nedir, neye yorumlanır? Rüyada köpek sevmek görmek rüyasının tabiri
Yüzleşme başvuru şartları ve whatsapp iletişim hattı
Zemheri dizisi kaç bölüm sürecek? Zemheri ne zaman final yapacak?
Sevgili Geçmiş final tarihi belli oldu!
Blu TV Ankara Havası Belgeseli konusu ve oyuncu kadrosu
Kademeli terhis nedir? Askerler kademeli terhisten nasıl etkilenecek?
Çarkıfelek 24 - 25 Mayıs yeni bölüm konukları
Konut ve çeyiz hesaplamalarında devlet desteği artıyor
Vakıfbank 125.000 TL 6 ay ertelemeli 60 ay vadeli kredi kampanyası başladı
Özel hastanelerden alınan heyet raporu geçerli midir? Heyet raporu nereden, kaç günde alınır?
Odeabank taşıt kredisi kampanyası şartları ve gerekli belgeleri nelerdir?
En uygun faizle 60 ay vadeli 18.000 TL kredi veren bankalar ve başvuru şartları
2021 Vakıfbank ve Halkbank sicili bozuklara kredi yapılandırma müjdesi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.