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Kanal 7 canlı yayın akışı 13 Ocak 2021 Çarşamba Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Gündemde büyük yankı uyandıran Kanal 7 canlı yayın akışı Çarşamba Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar ile ilgili olarak merak edilen 13 Ocak 2021 Çarşamba günü gelişmeleri gündeme gelmeye devam ediyor. Kanal 7 canlı yayın akışı Çarşamba Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar ile ilgili okurlarımızın merakla bekledikleri en güncel bilgileri 13 Ocak 2021 Çarşamba tarihli haberimizde derledik.

13 Ocak 2021 Çarşamba 00:01
Kanal 7 canlı yayın akışı 13 Ocak 2021 Çarşamba Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Kanal 7, her hafta sevilen yapımları ekranlara taşıyor. Kanal 7 yayın akışı içerisinde sevilen birçok yapım yer alıyor. Dizi ve filmlerin yanı sıra sevilen yarışmaların yer aldığı yapımlar Kanal 7 yayın akışı içerisinde bulunuyor.

İzleyiciler her hafta sevilen yapımları kaçırmamak için “Kanal 7’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Kanal 7 ekranlarında Cuma günü izleyiciler 06:30 Kanal 7’de Sabah programıyla güne merhaba diyecek. Saatler 13:10’ı gösterdiğinde sevilen Hint dizisi Bir Garip Aşk ekranlara gelecek. Saat 18:00’de günün önemli gelişmelerinin değerlendirileceği Haber Saati programları ekranlara gelecek.

Kanal 7 dizi yayın akışında ise saatler 19:00’u gösterdiğinde sevilen dizi Emanet yeni bölümüyle dizi severlerin beğenisini sunulacak.

Kanal 7 13 Ocak 2021 Cuma yayın akışı

06:30 KANAL 7 DE SABAH

07:45 TV FİLMİ TOHUM

09:30 CUMA SOHBETLERİ

11:30 HZ. YUSUF

13:15 BİR GARİP AŞK

15:20 MASUM

18:00 HABER SAATİ

19:00 EMANET [YENİ BÖLÜM]

21:15 BİR GARİP AŞK

23:20 AH KALBİM

01:15 KEZBAN YENGE

Kanal 7 canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ

 



Son Güncelleme: 13.01.2021 00:01
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Dizi Yayın AkışıYayın AkışıKanal 7
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