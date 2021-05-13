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Kanal 7 canlı yayın akışı 13 Mayıs 2021 Perşembe Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Okurlarımızın merakla takip ettikleri Kanal 7 canlı yayın akışı Perşembe Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberini biz de incelemeye devam ediyoruz. En yeni ayrıntılarıyla 13 Mayıs 2021 tarihli haberimizde kaleme aldığımız gelişmeleri okuyarak siz de merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.

13 Mayıs 2021 Perşembe 00:01
Kanal 7 canlı yayın akışı 13 Mayıs 2021 Perşembe Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Kanal 7, her hafta birbirinden başarılı yapımları ekranlara getiriyor. Kanal 7 yayın akışı içerisinde dizi ve filmlerin yanı sıra sevilen yarışmalar yer alıyor. Her hafta milyonlarca kişi Kanal 7 ekranlarını takip ediyor.

İzleyiciler her hafta sevdikleri yapımları kaçırmamak adına “Kanal 7’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Kanal 7 ekranlarında Salı yayın akışı sabah 06:30’da Kanal 7’de Sabah adlı programla başlıyor. Programda günün önemli gelişmelerine dair bilgiler aktarılıyor. Ardından saatler 07.45’i gösterdiğinde sevilen TV Filmi ekranlara getiriliyor. Saatler 15:20’yi gösterdiğinde sevilen Masum yayınlanıyor. 18:00’de Haber Saati başlarken programda gün içerinde olan önemli gelişmeler izleyicilere aktarılıyor.

Kanal 7 dizi yayın akışında ise 20:00’de sevilen dizi Emanet yeni bölümüyle dizi severlerin beğenisine sunuluyor.

Kanal 7 6 Mayıs Perşembe yayın akışı

06.30 Kanal 7’de Sabah

07.45 TV Filmi “Ağgül”

09.00 TV Filmi “Asiye”

10.45 Nermin’in Enfes Mutfağı

12.20 Yaralı Kalbim

14.20 Mutfağım Şahane

15.20 Masun

18.00 Kanal 7 Haber Saati

20.00 Emanet

21.30 Hz. Yusuf

00.45 Üç Kız Bir Ana

02.10 Mustafa Karataş İle Sahur Vakti

04.50 Mukabele

Kanal 7 canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ


Son Güncelleme: 13.05.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
DiziGünlükYayın AkışıKanal 7
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