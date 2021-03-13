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Kanal 7 canlı yayın akışı 13 Mart 2021 Cumartesi Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

13 Mart 2021 tarihinde yayınladığımız Kanal 7 canlı yayın akışı Cumartesi Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberi ile ilgili olarak basına aktarılan yeni gelişmeleri kaleme almaya devam ediyoruz. Siz de 13 Mart 2021 tarihinde yayınladığımız haberimizi okuyarak yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

13 Mart 2021 Cumartesi 00:01
Kanal 7 canlı yayın akışı 13 Mart 2021 Cumartesi Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Kanal 7, her hafta sevilen yapımları ekranlara getiriyor. Her hafta milyonlarca kişi Kanal 7 ekranlarında yayınlanan dizi ve filmler ile heyecan dolu yarışma programlarını takip ediyor. Kanal 7 yayın akışı içerisinde birbirinden önemli yapımlar yer alıyor.

İzleyiciler sevdikleri yapımları anında izleyebilmek için “Kanal 7’de bugün ne var?” sorunu araştırıyor.

Kanal 7 ekranlarında Çarşamba günü izleyiciler 06:30’da güne Kanal 7’de Sabah Haber programıyla merhaba diyecek. Ardından 07:50'de Alın Teri ekranlara gelirken saatler 9.50'yi gösterdiğinde Nermin'in Nefis Mutfağı ekranlara gelecek. 15:20'de Masum dizisi yeni bölümüyle ekranlara gelirken saatler 18:00’i gösterdiğinde Kanal 7 Haber Saati yayınlanacak.

Kanal 7 dizi yayın akışı içerisinde Çarşamba günü saat 19:00’da Emanet dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. 

10 Mart Çarşamba Kanal 7 yayın akışı 

06:30 Kanal 7’de Sabah

07:50 Alın Teri

09:50 Nermin’in Enfes Mutfağı

11:50 Tatlı Bela

14:20 Mutfağım Şahane

15:20 Masum

18:00 Kanal 7 Haber Saati

19:00 Emanet

21:20 Yaralı Kalbim

23:20 Ah Kalbim

 

Kanal 7 canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ

 



Son Güncelleme: 13.03.2021 00:01
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