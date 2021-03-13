Kanal 7 canlı yayın akışı 13 Mart 2021 Cumartesi Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal 7, her hafta sevilen yapımları ekranlara getiriyor. Her hafta milyonlarca kişi Kanal 7 ekranlarında yayınlanan dizi ve filmler ile heyecan dolu yarışma programlarını takip ediyor. Kanal 7 yayın akışı içerisinde birbirinden önemli yapımlar yer alıyor.

İzleyiciler sevdikleri yapımları anında izleyebilmek için “Kanal 7’de bugün ne var?” sorunu araştırıyor.

Kanal 7 ekranlarında Çarşamba günü izleyiciler 06:30’da güne Kanal 7’de Sabah Haber programıyla merhaba diyecek. Ardından 07:50'de Alın Teri ekranlara gelirken saatler 9.50'yi gösterdiğinde Nermin'in Nefis Mutfağı ekranlara gelecek. 15:20'de Masum dizisi yeni bölümüyle ekranlara gelirken saatler 18:00’i gösterdiğinde Kanal 7 Haber Saati yayınlanacak.

Kanal 7 dizi yayın akışı içerisinde Çarşamba günü saat 19:00’da Emanet dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

10 Mart Çarşamba Kanal 7 yayın akışı

06:30 Kanal 7’de Sabah

07:50 Alın Teri

09:50 Nermin’in Enfes Mutfağı

11:50 Tatlı Bela

14:20 Mutfağım Şahane

15:20 Masum

18:00 Kanal 7 Haber Saati

19:00 Emanet

21:20 Yaralı Kalbim

23:20 Ah Kalbim

Kanal 7 canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ