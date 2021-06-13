İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak ?
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En...
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit oldu
Son Dakika
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!

Kanal 7 canlı yayın akışı 13 Haziran 2021 Pazar Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Okurlarımızın merakını uyandıran Kanal 7 canlı yayın akışı Pazar Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberimiz gündemde yer almaya devam ediyor. En yeni ayrıntılarıyla 13 Haziran 2021 tarihli haberimizi okuyarak siz de sıcak gelişmeleri hızlıca öğrenebilirsiniz.

13 Haziran 2021 Pazar 23:58
Kanal 7 canlı yayın akışı 13 Haziran 2021 Pazar Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Takip Et:

Kanal 7 yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. 13 Haziran 2021 Pazar Kanal 7 ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. Kanal 7 13 Haziran 2021 Pazar yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

İzleyiciler 13 Haziran 2021 Pazar Kanal 7 yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “Kanal 7’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran Kanal 7 ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. Kanal 7 yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

Kanal 7 13 Haziran 2021 Pazar yayın akışı

  • 06:30 Kanal 7'de Sabah Hafta Sonu
  • 07:45 Film
  • 09:50 Muhabbet Kapısı
  • 11.50 Başkent Kulisi
  • 13:00 Kayıp Yıllar
  • 15:00 Dünyanın Tadı
  • 16:00 Masum
  • 18:00 Hafta Sonu Haberleri
  • 19:00 Yemin
  • 22:20 Sensiz Olmaz

Kanal 7 nasıl izlenir?

Kanal 7 ekranlarında 13 Haziran 2021 Pazar günü gündüz kuşağında yayınlar Kanal 7’de Sabah programı ile başlıyor. Öğlen kuşağında sevilen Hint dizisi Masum ve Tatlı Bela dizisi yer alırken akşam kuşağında Yemin dizisi ekranlara geliyor. Kanal 7 yayın akışı içerisinde sevilen dizi ve filmlerin yanı sıra eğlenceli yarışma programları da yer alıyor. Kanal 7 dizi yayın akışında 13 Haziran 2021 Pazar günü Emanet dizisi yayınlanacak. İzleyiciler sevdikleri yapımları kaçırmamak adına Kanal 7’de bugün ne var, Kanal 7 günlük yayın akışını araştırıyor. Kanal 7 13 Haziran 2021 Pazar günlük yayın akışında birbirinden değerli yapımlar yer alıyor.

Kanal 7 televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden belirlenen kanallarda yayınlanıyor. Bu televizyon kanallarının yanı sıra online olarak Kanal 7 canlı yayını takip edilebiliyor.

Kanal 7 canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…

Kanal 7 frekans bilgileri

Türksat 4A

Frekans 12095

Polarizasyon yatay

Symbol rate 4800

FEC 5/6

Kanal 7 hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk: 34

D-Smart: 27

Turksat Kablo TV: 27

Tivibu: 28


Son Güncelleme: 13.06.2021 23:58
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Günlük Yayın AkışıDiziYayın AkışıKanal 7
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ufuk Tevge kimdir? Nerelidir? Ufuk Tevge kaç yaşındadır?
Ufuk Tevge kimdir? Nerelidir? Ufuk Tevge kaç yaşındadır?
Oyuncu Leman Davran kimdir?
Oyuncu Leman Davran kimdir?
Eylül Han Tezel kimdir? Eylül Han Tezel kaç yaşında, nereli? Eylül Han Tezel evli mi? Eylül Han Tezel'in hayatı ve biyografisi
Eylül Han Tezel kimdir? Eylül Han Tezel kaç yaşında, nereli? Eylül Han Tezel evli mi? Eylül Han Tezel'in hayatı ve biyografisi
İnan Bana Lisa McVey Olayı film konusu ve oyuncuları
İnan Bana Lisa McVey Olayı film konusu ve oyuncuları
Kara Deliklerin Gizemi film konusu ve oyuncuları
Kara Deliklerin Gizemi film konusu ve oyuncuları
Didem Kınalı kimdir? Didem Kınalı kaç yaşında, nereli? Didem Kınalı hayatı ve biyografisi
Didem Kınalı kimdir? Didem Kınalı kaç yaşında, nereli? Didem Kınalı hayatı ve biyografisi

Popüler Haberler

Kanal 7 canlı yayın akışı 13 Haziran 2021 Pazar Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
13 Haziran 2021 Pazar Kanal D yayın akışı Kanal D kanalında bugün neler var?
Show TV'de 13 Haziran 2021 Pazar tarihinde ne var? 13 Haziran 2021 Pazar yayın akışında neler yer alıyor?
Yatsı namazı nedir? Yatsı namazı nasıl kılınır? Yatsı namazının farzı nasıl kılınır? Yatsı namazı sünneti nasıl kılınır? Yatsı namazı anlatımı!
Asgari geçim indirimi neye göre hesaplanıyor? 2021 Agi hangi durumlarda kesilir?
Malta asgari ücreti ne kadar?
Bugün kimin maçı var? 13 Haziran 2021 Pazar TV'de spor ekranı
Namazın farzları nelerdir?
Teşkilat dizisi izlendi mi? Teşkilat beğenildi mi, dizi devam eder mi?
Rapor parası nereye, ne zaman yatar? Rapor parası neye göre hesaplanır?
Sensiz Olmaz dizisi Rudra kimdir? Ashish Sharma hakkında bilgiler
Bankaların vadeli ve vadesiz altın hesabı açma şartları ve avantajları Haziran 2021
Twitter’da TT nasıl olunur? Twitter‘da TT olabilmek için yapılması gerekenler
Masumlar Apartmanı dizisi Meryem kimdir? Serpi Gül yer aldığı dizi ve film yapımları
60 ay vadeli acil 5000 TL kredi kampanyası
Kefaret dizisi Remzi karakterini kim canlandırıyor? Mustafa Uzunyılmaz kimdir?
Teşkilat Uzay kimdir, kim oynuyor?
Teşkilat dizisi Serdar (Çağlar Ertuğrul) kimdir?
TRT 1 13 Haziran 2021 Pazartesi yayın akışı ve TV rehberi
Teşkilat dizisi Hakkı Dayı kimdir? Tuncer Salman rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Ufuk Tevge kimdir? Nerelidir? Ufuk Tevge kaç yaşındadır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.