İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Çift maskenin virüse karşı daha korunaklı olduğu ortaya çıktı
Çift maskenin virüse karşı daha...
Marketlerde sigara ve elektronik ürünlerine satış yasağı geliyor!
Son Dakika
Marketlerde sigara ve elektronik ürünlerine...
Denizli'de kent müzesi kuruluyor
Denizli'de kent müzesi kuruluyor
Pasifik Okyanusu yakınlarında 7,9 şiddetinde deprem!
Son Dakika
Pasifik Okyanusu yakınlarında 7,9 şiddetinde...

Kanal 7 canlı yayın akışı 12 Şubat 2021 Cuma Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Okurlarımız tarafından merak edilen ve kısa süre içerisinde ilgi odağı haline gelen Kanal 7 canlı yayın akışı Cuma Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine dair yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. 12 Şubat 2021 Cuma tarihli haberimizin içeriğinde basına yansıyan yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

12 Şubat 2021 Cuma 00:01
Kanal 7 canlı yayın akışı 12 Şubat 2021 Cuma Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Takip Et:

Kanal 7, her hafta sevilen yapımları izleyiciyle buluşturuyor. Kanal 7 yayın akışı içerisinde dizi ve filmlerin yanı sıra sevilen yarışma programları da yer alıyor.

İzleyiciler sevdikleri dizi film ve yapımları anında takip etmek için “Kanal 7’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Kanal 7 ekranlarında Pazar günü saatler 06:30’u gösterdiğine Kanal 7’de Sabah programıyla günün önemli konuları masaya yatırılıyor. Ardından saatler 09:50'yi gösterdiğinde Muhabbet Kapısı  programı yayınlanıyor. Öğlen kuşağında ise Tatlı Bela dizisi tekrar bölümüyle yayınlanacak. Saatler 18:00’i gösterdiğinde Haber Saati başlıyor ve günün tüm gelişmeleri aktarılıyor.

Kanal 7 dizi yayın akışında saatler 19:00’u gösterdiğinde sevilen dizi Yemin yeni bölümüyle dizi severlerin beğenisine sunuluyor.

Kanal 7 12 Şubat 2021 Cuma yayın akışı

06:30 Kanal 7’de Sabah (Haber)

07:45 TV Filmi 'Villa’

09:50 Muhabbet Kapısı

11:50 Başkent Kulisi

14:40 Özlem Tunca İle Dünyayı Geziyorum (Yeni Bölüm)

16:00 Masum (Yeni Bölüm)

18:00 Kanal 7 Hafta Sonu Haberleri

19:00 Yemin

22:20 Yaralı Kalbim

00:30 Yabancı Sinema ' Gösteri Zamanı'

Kanal 7 canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 12.02.2021 00:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DiziGünlük Yayın AkışıYayın AkışıKanal 7
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Habertürk, Hande Sarıoğlu ile yollarını ayırma kararı aldı!
Habertürk, Hande Sarıoğlu ile yollarını ayırma kararı aldı!
Mete Gündoğan kim? Mete Gündoğan ne iş yapıyor?
Mete Gündoğan kim? Mete Gündoğan ne iş yapıyor?
Survivor yarışmacısı Doğan kim? Survivor Doğan nereli, kaç yaşında?
Survivor yarışmacısı Doğan kim? Survivor Doğan nereli, kaç yaşında?
BKM projesi olan ve Doğu Demirkol'un başrol olduğu dizinde kadın başrol oyuncusu belirlendi!
BKM projesi olan ve Doğu Demirkol'un başrol olduğu dizinde kadın başrol oyuncusu belirlendi!
The Mandalorian Cara Dune karakterine veda ediyor, Gina Carano kovuldu!
The Mandalorian Cara Dune karakterine veda ediyor, Gina Carano kovuldu!
Müge Anlı'da yine gergin anlar
Müge Anlı'da yine gergin anlar

Popüler Haberler

Son Yaz dizisi yeni bölüm ve tekrarları hangi gün saat kaçta yayınlanıyor?
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 12 Şubat 2021 Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Atv Akıncı dizi tekrarları ne zaman yayınlanacak?
Kanal 7 canlı yayın akışı 12 Şubat 2021 Cuma Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT Spor canlı yayın akışı 12 Şubat 2021 Cuma TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve diğer programlar
TV 8 canlı yayın akışı 12 Şubat 2021 Cuma TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 12 Şubat 2021 Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 12 Şubat 2021 Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Netflix Alya'nın konusu ve oyuncu kadrosu
Gain Ex Aşkım dizisi ne zaman başlıyor?
2019 KYK bursu ne kadar? Öğrencilere ödenecek 2019 Kyk burs miktarı ne kadar?
2019 Dul Maaşı Başvurusu Nasıl Yapılır? Dul Maaşı Alma Şartları Nelerdir?
Fener Ol'da Toplanan Gelir Ne Kadar Oldu? Fenerbahçe Winwin ve FenerOl Kampanyası Gelirlerinde Son Durum!
Emekliye yılbaşı ikramiye ödemesi var mı?
Maria ile Mustafa Görkem kimdir? Gerçek adı nedir? Ceyhun Mengiroğlu hakkında bilgiler
2021 kira gelirleri beyannamesi ne zaman verilmeli, son tarih ne zaman?
2021 Ramazan başlangıcı hangi tarihte, ne zaman? Oruç için ilk sahura ne zaman kalkılacak?
Üç aylar başlangıcı ne zaman? - 3 aylar başlangıç tarihi ve dini günler takvimi
Aöf 2021 yaz okulu kayıt ücreti nasıl yatırılır?
Sol Yanım izlendi mi? Dizi tutar mı? Sol Yanım dizi reytingleri nasıl, dizi tutar mı?
Kıbrıs Ada Kışı dizisi oyuncu kadrosu belli oldu! Kıbrıs Ada Kışı karakterleri ve oyuncuların kariyerleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.