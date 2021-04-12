İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Diyanet'ten Ramazan'da uyulacak Kovid-19 tedbirleri!
Son Dakika
Diyanet'ten Ramazan'da uyulacak Kovid-19 tedbirleri!
Koronavirüsün yayılmasına neden olan yarasalarda yeni bir virüs tespit edildi!
Son Dakika
Koronavirüsün yayılmasına neden olan yarasalarda...
Merkez Bankası'nın beklenti anketinde yıl sonu TÜFE rakamları güncellendi!
Son Dakika
Merkez Bankası'nın beklenti anketinde yıl...
Kocaeli'nde kış geri geldi!
Son Dakika
Kocaeli'nde kış geri geldi!

Kanal 7 canlı yayın akışı 12 Nisan 2021 Pazartesi Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal 7 canlı yayın akışı Pazartesi Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberinin gündeme gelmesinin ardından okurlarımızın birçoğu tarafından merak edilen ayrıntılara yer verdiğimiz 12 Nisan 2021 Pazartesi tarihli haberimizden yeni detayları da öğrenebilirsiniz.

12 Nisan 2021 Pazartesi 00:00
Kanal 7 canlı yayın akışı 12 Nisan 2021 Pazartesi Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Takip Et:

Kanal 7, her hafta izleyicilerin beğeniyle takip ettiği yayınları ekranlara taşıyor. Dizi ve filmlerin yanı sıra sevilen programları da ekranlara getiren Kanal 7 yayın akışı içerisinde başarılı yapımlar yer alıyor.

İzleyiciler her hafta takip ettikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmamak adına “Kanal 7’de bugün ne var” sorusunu araştırıyor.

Kanal 7 12 Nisan 2021 Cumartesi yayın akışı;

06:30 Kanal 7'de Sabah - Hafta Sonu

07:45 TV Filmi 'Vali'

09:50 Muhabbet Kapısı

11:50 Başkent Kulisi

13:00 Dizi 'Yaralı Kalbim' (Yeni Bölüm)

15:00 Özlem Tunca ile Dünyayı Geziyorum (Yeni Bölüm)

16:00 Dizi 'Masum' (Yeni Bölüm)

18:00 Hafta Sonu Haberleri

19:00 Dizi "Yemin" (Tekrar)

19:40 Dizi "Yemin" (Yeni Bölüm)

22:20 Dizi 'Tatlı Bela'

00:30 TV Filmi 'Yine Bana Kalasın'

 

KANAL 7 Canlı İzlemek İçin; https://www.kanal7.com/canli-izle




Son Güncelleme: 12.04.2021 00:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DiziGünlükYayın AkışıKanal 7
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Teşkilat 7. bölüm fragmanı
Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Teşkilat 7. bölüm fragmanı
Hercai 67. Bölüm tek parça izle - 11 Nisan 2021 Pazar son bölüm
Hercai 67. Bölüm tek parça izle - 11 Nisan 2021 Pazar son bölüm
Teşkilat oyuncuları isim listesi
Teşkilat oyuncuları isim listesi
Star TV Kuzeyin Oğlu Volkan Konak ne zaman başlıyor?
Star TV Kuzeyin Oğlu Volkan Konak ne zaman başlıyor?
Kefaret 21. Bölüm tek parça izle 11 Nisan 2021 Pazar son bölüm
Kefaret 21. Bölüm tek parça izle 11 Nisan 2021 Pazar son bölüm
Vav Tv kimindir? Vav TV nasıl izlenir, frekansı ne? Digiturk, D-Smart, Tivibu, Turkcell TV, Kablo TV ve Vodafone TV bilgileri
Vav Tv kimindir? Vav TV nasıl izlenir, frekansı ne? Digiturk, D-Smart, Tivibu, Turkcell TV, Kablo TV ve Vodafone TV bilgileri

Popüler Haberler

Kanal D canlı yayın akışı 12 Nisan 2021 Pazartesi Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Atv canlı yayın akışı 12 Nisan 2021 Pazartesi Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT 1 canlı yayın akışı 12 Nisan 2021 Pazartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TV8 canlı yayın akışı 12 Nisan 2021 Pazartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Star TV canlı yayın akışı 12 Nisan 2021 Pazartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Show TV canlı yayın akışı 12 Nisan 2021 Pazartesi Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT Spor canlı yayın akışı 12 Nisan 2021 Pazartesi TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve programlar
Kanal 7 canlı yayın akışı 12 Nisan 2021 Pazartesi Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 12 Nisan 2021 Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 12 Nisan 2021 Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Ankara sözleşmesi nedir? Ankara sözleşmesinde kadın hakları korunacak mı, hangi konuları içerecek? Ankara Sözleşmesi ne zaman yürürlüğe girer?
Menajerimi Ara Barış karakteri kimdir? Deniz Can Aktaş kimdir, nereli, kaç yaşında?
Kıdem tazminat fonu nedir? Kıdem tazminatı fonunda neler planlanmaktadır?
Survivor birleşme partisi Jason Derulo kimdir? Jason Derulo şarkıları neler?
Söylemezsem Olmaz Seren Serengil neden yok, programdan ayrıldı mı, ne zaman gelecek?
30.000 tl ye alınabilecek en iyi araba 2021
Akrep dizisi oyuncu kadrosu ve dizi konusu
Hercai 67. Bölüm tek parça izle - 11 Nisan 2021 Pazar son bölüm
Evlenme yeterlilik belgesi nasıl alınır? 2021 Evlenme yeterlilik belgesi
Teşkilat oyuncuları isim listesi
Haldun Demirhisar kimdir? Haldun Demirhisar kaç yaşında ve nereli? Haldun Demirhisar mesleği ne?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.