Kanal 7 canlı yayın akışı 12 Mayıs 2021 Çarşamba Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal 7, her hafta sevilen yapımları ekranlara taşıyor. Kanal 7 yayın akışı içerisinde sevilen birçok yapım yer alıyor. Dizi ve filmlerin yanı sıra sevilen yarışmaların yer aldığı yapımlar Kanal 7 yayın akışı içerisinde bulunuyor.

İzleyiciler her hafta sevilen yapımları kaçırmamak için “Kanal 7’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Kanal 7 ekranlarında Pazar günü izleyiciler 06:30 Kanal 7’de Sabah programıyla güne merhaba diyecek. Saatler 13.15’i gösterdiğinde sevilen Hint dizisi Tatlı Bela ekranlara gelecek. Saat 18:00’de günün önemli gelişmelerinin değerlendirileceği Haber Saati programları ekranlara gelecek.

Kanal 7 dizi yayın akışında ise saatler 19:00’u gösterdiğinde sevilen dizi Yemin yeni bölümüyle dizi severlerin beğenisini sunulacak.

Kanal 7 3 Mayıs yayın akışı

06:30 Kanal 7'de Sabah

07:45 Çalın Davulları

09:00 TV Filmi Bostancı Baba

10:45 Nermin'in Enfes utfağı

12:20 Yaralı Kalbim

14:20 Mutfağım Şahane

15:20 Masum

18:00 Kanal 7 Haber Saati

18:50 İftar Saati

20:00 Emanet

21:30 Hz. Yusuf

23:20 'Tatlı Bela'

00:45 Tv Filmi Yol Arkadaşı

02:10 Mustafa Karataş ile Sahur Vakti

04:50 Mukabele

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