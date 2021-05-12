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Kanal 7 canlı yayın akışı 12 Mayıs 2021 Çarşamba Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Basının odağı altında olan ve okurlarımızın da merak ettiği Kanal 7 canlı yayın akışı Çarşamba Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberi ile ilgili yeni ayrıntıları öğrenmek istiyorsanız, hemen şimdi 12.05.2021 tarihli haberimizi okuyun.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 00:01
Kanal 7 canlı yayın akışı 12 Mayıs 2021 Çarşamba Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Kanal 7, her hafta sevilen yapımları ekranlara taşıyor. Kanal 7 yayın akışı içerisinde sevilen birçok yapım yer alıyor. Dizi ve filmlerin yanı sıra sevilen yarışmaların yer aldığı yapımlar Kanal 7 yayın akışı içerisinde bulunuyor.

İzleyiciler her hafta sevilen yapımları kaçırmamak için “Kanal 7’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Kanal 7 ekranlarında Pazar günü izleyiciler 06:30 Kanal 7’de Sabah programıyla güne merhaba diyecek. Saatler 13.15’i gösterdiğinde sevilen Hint dizisi Tatlı Bela ekranlara gelecek. Saat 18:00’de günün önemli gelişmelerinin değerlendirileceği Haber Saati programları ekranlara gelecek.

Kanal 7 dizi yayın akışında ise saatler 19:00’u gösterdiğinde sevilen dizi Yemin yeni bölümüyle dizi severlerin beğenisini sunulacak.

Kanal 7 3 Mayıs yayın akışı

06:30 Kanal 7'de Sabah

07:45 Çalın Davulları

09:00 TV Filmi Bostancı Baba

10:45 Nermin'in Enfes utfağı

12:20 Yaralı Kalbim

14:20 Mutfağım Şahane

15:20 Masum

18:00 Kanal 7 Haber Saati

18:50 İftar Saati

20:00 Emanet

21:30 Hz. Yusuf

23:20 'Tatlı Bela'

00:45 Tv Filmi Yol Arkadaşı

02:10 Mustafa Karataş ile Sahur Vakti

04:50 Mukabele

Kanal 7 canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ

 


Son Güncelleme: 12.05.2021 00:01
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Dizi Yayın AkışıYayın AkışıKanal 7
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