Kanal 7 canlı yayın akışı 12 Mart 2021 Cuma Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal 7, her hafta sevilen yapımları izleyiciyle buluşturuyor. Kanal 7 yayın akışı içerisinde dizi ve filmlerin yanı sıra sevilen yarışma programları da yer alıyor.
İzleyiciler sevdikleri dizi film ve yapımları anında takip etmek için “Kanal 7’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.
Kanal 7 ekranlarında Çarşamba günü saatler 06:30’u gösterdiğine Kanal 7’de Sabah programıyla günün önemli konuları masaya yatırılıyor. Ardından saatler 09:50'yi gösterdiğinde Muhabbet Kapısı programı yayınlanıyor. Öğlen kuşağında ise Tatlı Bela dizisi tekrar bölümüyle yayınlanacak. Saatler 18:00’i gösterdiğinde Haber Saati başlıyor ve günün tüm gelişmeleri aktarılıyor.
Kanal 7 dizi yayın akışında saatler 19:00’u gösterdiğinde sevilen dizi Emanet yeni bölümüyle dizi severlerin beğenisine sunuluyor.
Kanal 7 12 Mart 2021 Çarşamba yayın akışı
06:30 Kanal 7’de Sabah (Haber)
07:45 TV Filmi
09:50 Nermin'in Enfes Mutfağı
14:20 Mutfağım Şahane
15:20 Masum (Yeni Bölüm)
18:00 Kanal 7 Haber Saati
19:00 Emanet
21:15 Yaralı Kalbim
23:10 Tv Filmi
01:00 Ah Kalbim
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