İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt koronavirüse yakalandı, haberi Alişan duyurdu!
Son Dakika
Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt...
Muharrem İnce CHP'den istifa etti
Muharrem İnce CHP'den istifa etti
Meteoroloji'den İstanbul'a kar müjdesi!
Meteoroloji'den İstanbul'a kar müjdesi!
Hande Erçel'in bir gülüşü servete eş değer!
Son Dakika
Hande Erçel'in bir gülüşü servete...

Kanal 7 canlı yayın akışı 11 Şubat 2021 Perşembe Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Gündemde hala dikkatleri çekmeye devam eden 11.02.2021 tarihli Kanal 7 canlı yayın akışı Perşembe Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberimize dair en yeni ayrıntıları kaleme alıyoruz. Hemen şimdi 11.02.2021 tarihili haberimizi okuyarak bu ayrıntıları keşfedebilirsiniz.

11 Şubat 2021 Perşembe 00:01
Kanal 7 canlı yayın akışı 11 Şubat 2021 Perşembe Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Takip Et:

Kanal 7, her hafta birbirinden başarılı yapımları ekranlara getiriyor. Kanal 7 yayın akışı içerisinde dizi ve filmlerin yanı sıra sevilen yarışmalar yer alıyor. Her hafta milyonlarca kişi Kanal 7 ekranlarını takip ediyor.

İzleyiciler her hafta sevdikleri yapımları kaçırmamak adına “Kanal 7’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Kanal 7 ekranlarında Pazartesi yayın akışı sabah 06:30’da Kanal 7’de Sabah adlı programla başlıyor. Programda günün önemli gelişmelerine dair bilgiler aktarılıyor. Ardından saatler 11:40’ı gösterdiğinde sevilen Hint dizisi Tatlı Bela ekranlara getiriliyor. Saatler 14:20’yi gösterdiğinde sevilen yarışma programı Mutfağım Şahane yayınlanıyor. 18:00’de Haber Saati başlarken programda gün içerinde olan önemli gelişmeler izleyicilere aktarılıyor.

Kanal 7 dizi yayın akışında ise 19:00’de sevilen dizi Emanet yeni bölümüyle dizi severlerin beğenisine sunuluyor.

Kanal 7 11 Şubat 2021 Pazartesi yayın akışı

06:30 KANAL 7 DE SABAH - HAFTA SONU

07:45 TV FİLMİ

09:50 MUHABBET KAPISI

11:50 BAŞKENT KULİSİ

12:45 TATLI BELA

14:40 ÖZLEM TUNCA İLE DÜNYAYI GEZİYORUM

16:00 MASUM

18:00 HAFTA SONU HABERLERİ

19:00 YEMİN

22:20 YARALI KALBİM

00:30 YABANCI SİNEMA

Kanal 7 canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 11.02.2021 00:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DiziGünlükYayın AkışıKanal 7
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Acı Tatlı Ekşi filminin konusu ne? Oyuncuları kimler?
Acı Tatlı Ekşi filminin konusu ne? Oyuncuları kimler?
Hababam Sınıfı Askerde filmi konusu ve oyuncuları
Hababam Sınıfı Askerde filmi konusu ve oyuncuları
Kuruluş Osman dizisi Bamsı kim? Tarihte Bamsı Bey kimdir?
Kuruluş Osman dizisi Bamsı kim? Tarihte Bamsı Bey kimdir?
Kuruluş Osman’da Lena karakterini canlandıran Seray Kaya kimdir, kaç yaşındadır?
Kuruluş Osman’da Lena karakterini canlandıran Seray Kaya kimdir, kaç yaşındadır?
Kuruluş Osman Bala Hatun kimdir? Özge Törer kimdir?
Kuruluş Osman Bala Hatun kimdir? Özge Törer kimdir?
Kuruluş Osman çekimleri nerede yapılıyor?
Kuruluş Osman çekimleri nerede yapılıyor?

Popüler Haberler

Atv canlı yayın akışı 11 Şubat 2021 Perşembe Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT 1 canlı yayın akışı 11 Şubat 2021 Perşembe TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TV8 canlı yayın akışı 11 Şubat 2021 Perşembe TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Star TV canlı yayın akışı 11 Şubat 2021 Perşembe Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Show TV canlı yayın akışı 11 Şubat 2021 Perşembe Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Kanal 7 canlı yayın akışı 11 Şubat 2021 Perşembe Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 11 Şubat 2021 Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 11 Şubat 2021 Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 11 Şubat 2021 Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT Spor canlı yayın akışı 11 Şubat 2021 Perşembe TRT Spor'da bugün yayınlanacak maçlar ve diğer programlar
Günlük burç yorumları 25 Ocak 2020 Cumartesi - Burç yorumunuz bugün sizin için neler söylüyor?
Ptt Kart şifresini unuttum ne yapabilirim? PTT kart şifresi alma ve sıfırlama işlemleri
TV8 Ailecek Şanslıyız yarışması başvuru ve katılım şartları
TC Kimlik No ile SGK emeklik tarihi sorgulama
Gamescom 2019 etkinliği ne zaman? Hangi oyunların tanıtımı yapılacak?
Yağlı ciltlerde fondöten nasıl daha güzel görünür? Doğru fondöten nasıl sürülür?
Emekli ikramiyelerine zam yapılacak mı? 2021 emekli ikramiyesinde son durum gelişmeleri
Dul aylığı şartları nelerdir? Dul aylığı ne kadardır? 10 Şubat 2021 Çarşamba
11 Şubat 2021 Perşembe Güncel taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları
Kanal D canlı yayın akışı 11 Şubat 2021 Perşembe Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Çoban desteği kimler alabilir? 2021 çoban istihdam desteği ne kadardır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.