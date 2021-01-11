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Kanal 7 canlı yayın akışı 11 Ocak 2021 Pazartesi Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal 7 canlı yayın akışı Pazartesi Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine dair sıcak ayrıntılar editörlerimiz tarafından gündeme aktarılmaya devam ediyor. Siz de 11.01.2021 tarihli haberimize göz atarak, haberin en yeni gelişmelerinden anında haberdar olabilirsiniz.

11 Ocak 2021 Pazartesi 00:00
Kanal 7 canlı yayın akışı 11 Ocak 2021 Pazartesi Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Kanal 7, her hafta izleyicilerin beğeniyle takip ettiği yayınları ekranlara taşıyor. Dizi ve filmlerin yanı sıra sevilen programları da ekranlara getiren Kanal 7 yayın akışı içerisinde başarılı yapımlar yer alıyor.

İzleyiciler her hafta takip ettikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmamak adına “Kanal 7’de bugün ne var” sorusunu araştırıyor.

Kanal 7 ekranlarında Pazartesi günü yayın akışı sabah 06:30’da Kanal 7’de Sabah programıyla başlıyor. Gündeme dair değerlendirmelerin yapıldığı programın ardından öğle seansında saat 12:15’de Bir Garip Aşk dizisi ekranlara geliyor. Saatler 18:00’i gösterdiğinde günün önemli başlıkları Haber Saati’nde değerlendiriliyor.

Kanal 7 Pazartesi dizi yayın akışında sevilen dizi Emanet yeni bölümüyle dizi severlerin beğenisini sunuluyor.

Kanal 7 11 Ocak 2021 Pazartesi yayın akışı

02:15 TV FİLMİ

06:30 KANAL 7 DE SABAH

07:45 TV FİLMİ

08:45 KÖRDÜĞÜM

12:15 BİR GARİP AŞK

14:15 MUTFAĞIM ŞAHANE

15:20 MASUM

18:00 HABER SAATİ

19:00 EMANET [YENİ BÖLÜM]

21:15 BİR GARİP AŞK

23:20 AH KALBİM

02:15 TV FİLMİ

Kanal 7 canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 11.01.2021 00:00
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Anahtar Kelimeler:
DiziGünlükYayın AkışıKanal 7
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