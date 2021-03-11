Kanal 7 canlı yayın akışı 11 Mart 2021 Perşembe Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal 7, her hafta birbirinden başarılı yapımları ekranlara getiriyor. Kanal 7 yayın akışı içerisinde dizi ve filmlerin yanı sıra sevilen yarışmalar yer alıyor. Her hafta milyonlarca kişi Kanal 7 ekranlarını takip ediyor.

İzleyiciler her hafta sevdikleri yapımları kaçırmamak adına “Kanal 7’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Kanal 7 ekranlarında Salı yayın akışı sabah 06:30’da Kanal 7’de Sabah adlı programla başlıyor. Programda günün önemli gelişmelerine dair bilgiler aktarılıyor. Ardından saatler 11:50’yi gösterdiğinde sevilen Hint dizisi Tatlı Bela ekranlara getiriliyor. Saatler 14:20’yi gösterdiğinde sevilen yarışma programı Mutfağım Şahane yayınlanıyor. 18:00’de Haber Saati başlarken programda gün içerinde olan önemli gelişmeler izleyicilere aktarılıyor.

Kanal 7 dizi yayın akışında ise 19:00’de sevilen dizi Emanet yeni bölümüyle dizi severlerin beğenisine sunuluyor.

Kanal 7 Mart 09 Salı yayın akışı

06:30 Kanal 7'de Sabah

07:45 TV Filmi 'Aman Doktor'

09:50 Nermin'in Enfes Mutfağı

11:50 Dizi 'Tatlı Bela' (Tekrar)

14:20 Mutfağım Şahane (Canlı Yayın)

15:20 Dizi 'Masum' (Yeni Bölüm)

18:00 Kanal 7 Haber Saati

19:00 Dizi "Emanet" (Yeni Bölüm)

21:15 Dizi 'Yaralı Kalbim' (Yeni Bölüm)

23:10 TV Filmi 'Yüksek Yüksek Tepelere'

01:00 Dizi 'Ah Kalbim'

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