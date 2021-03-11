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Kanal 7 canlı yayın akışı 11 Mart 2021 Perşembe Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Haber okurlarının merakını uyandıran Kanal 7 canlı yayın akışı Perşembe Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberinde güncel gelişmeler söz konusu! Bu gelişmeleri ve yeni ayrıntıları 11.03.2021 tarihli haberimizden hemen okuyabilirsiniz.

11 Mart 2021 Perşembe 00:01
Kanal 7 canlı yayın akışı 11 Mart 2021 Perşembe Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Kanal 7, her hafta birbirinden başarılı yapımları ekranlara getiriyor. Kanal 7 yayın akışı içerisinde dizi ve filmlerin yanı sıra sevilen yarışmalar yer alıyor. Her hafta milyonlarca kişi Kanal 7 ekranlarını takip ediyor.

İzleyiciler her hafta sevdikleri yapımları kaçırmamak adına “Kanal 7’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Kanal 7 ekranlarında Salı yayın akışı sabah 06:30’da Kanal 7’de Sabah adlı programla başlıyor. Programda günün önemli gelişmelerine dair bilgiler aktarılıyor. Ardından saatler 11:50’yi gösterdiğinde sevilen Hint dizisi Tatlı Bela ekranlara getiriliyor. Saatler 14:20’yi gösterdiğinde sevilen yarışma programı Mutfağım Şahane yayınlanıyor. 18:00’de Haber Saati başlarken programda gün içerinde olan önemli gelişmeler izleyicilere aktarılıyor.

Kanal 7 dizi yayın akışında ise 19:00’de sevilen dizi Emanet yeni bölümüyle dizi severlerin beğenisine sunuluyor.

Kanal 7  Mart 09 Salı yayın akışı

06:30 Kanal 7'de Sabah

07:45 TV Filmi 'Aman Doktor'

09:50 Nermin'in Enfes Mutfağı

11:50 Dizi 'Tatlı Bela' (Tekrar)

14:20 Mutfağım Şahane (Canlı Yayın) 

15:20 Dizi 'Masum' (Yeni Bölüm)

18:00 Kanal 7 Haber Saati 

19:00 Dizi "Emanet" (Yeni Bölüm)

21:15 Dizi 'Yaralı Kalbim' (Yeni Bölüm)

23:10 TV Filmi 'Yüksek Yüksek Tepelere'

01:00 Dizi 'Ah Kalbim'

Kanal 7 canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 11.03.2021 00:01
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DiziGünlükYayın AkışıKanal 7
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