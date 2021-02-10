Kanal 7 canlı yayın akışı 10 Şubat 2021 Çarşamba Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal 7, her hafta sevilen yapımları ekranlara taşıyor. Kanal 7 yayın akışı içerisinde sevilen birçok yapım yer alıyor. Dizi ve filmlerin yanı sıra sevilen yarışmaların yer aldığı yapımlar Kanal 7 yayın akışı içerisinde bulunuyor.
İzleyiciler her hafta sevilen yapımları kaçırmamak için “Kanal 7’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.
Kanal 7 ekranlarında Pazar günü izleyiciler 06:30 Kanal 7’de Sabah programıyla güne merhaba diyecek. Saatler 12.45’ı gösterdiğinde sevilen Hint dizisi Tatlı Bela ekranlara gelecek. Saat 18:00’de günün önemli gelişmelerinin değerlendirileceği Haber Saati programları ekranlara gelecek.
Kanal 7 dizi yayın akışında ise saatler 19:00’u gösterdiğinde sevilen dizi Yemin yeni bölümüyle dizi severlerin beğenisini sunulacak.
Kanal 7 10 Şubat 2021 Salı yayın akışı
06:30 KANAL 7 DE SABAH
07:45 TV FİLMİ
09.50 MUHABBET KAPISI
10:50 BAŞKENT KULİSİ
14:40 ÖZLEM TUNCA İLE DÜNYA'YI GEZİYORUM (YENİ BÖLÜM)
16.00 MASUM ( YENİ BÖLÜM )
18:00 HAFTASONU HEBERLERİ
19:00 YEMİN
22.20 YARALI KALBİM ( YENİ BÖLÜM )
00.30 YABANCI SİNEMA 'GÖSTERİ ZAMANI'
Kanal 7 canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ