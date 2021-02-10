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Kanal 7 canlı yayın akışı 10 Şubat 2021 Çarşamba Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Bir süre gündemde ilk sıralarda yer alan Kanal 7 canlı yayın akışı Çarşamba Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar konusunda sıcak gelişmeler merak ediliyordu. En yeni ayrıntılarıyla Kanal 7 canlı yayın akışı Çarşamba Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar ile ilgili gelişmeleri 10 Şubat 2021 Çarşamba tarihli haberimizden okuyabilirsiniz.

10 Şubat 2021 Çarşamba 00:01
Kanal 7 canlı yayın akışı 10 Şubat 2021 Çarşamba Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Kanal 7, her hafta sevilen yapımları ekranlara taşıyor. Kanal 7 yayın akışı içerisinde sevilen birçok yapım yer alıyor. Dizi ve filmlerin yanı sıra sevilen yarışmaların yer aldığı yapımlar Kanal 7 yayın akışı içerisinde bulunuyor.

İzleyiciler her hafta sevilen yapımları kaçırmamak için “Kanal 7’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Kanal 7 ekranlarında Pazar günü izleyiciler 06:30 Kanal 7’de Sabah programıyla güne merhaba diyecek. Saatler 12.45’ı gösterdiğinde sevilen Hint dizisi Tatlı Bela ekranlara gelecek. Saat 18:00’de günün önemli gelişmelerinin değerlendirileceği Haber Saati programları ekranlara gelecek.

Kanal 7 dizi yayın akışında ise saatler 19:00’u gösterdiğinde sevilen dizi Yemin yeni bölümüyle dizi severlerin beğenisini sunulacak.

Kanal 7 10 Şubat 2021 Salı yayın akışı

06:30 KANAL 7 DE SABAH

07:45 TV FİLMİ

09.50 MUHABBET KAPISI

10:50 BAŞKENT KULİSİ

12.45 DİZİ 'TATLI BELA'

14:40 ÖZLEM TUNCA İLE DÜNYA'YI GEZİYORUM (YENİ BÖLÜM)

16.00 MASUM ( YENİ BÖLÜM )

18:00 HAFTASONU HEBERLERİ

19:00 YEMİN

22.20  YARALI KALBİM ( YENİ BÖLÜM )

00.30 YABANCI SİNEMA 'GÖSTERİ ZAMANI'

Kanal 7 canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ

 



Son Güncelleme: 10.02.2021 00:01
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Dizi Yayın AkışıYayın AkışıKanal 7
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