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Kanal 7 canlı yayın akışı 10 Haziran 2021 Perşembe Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Hakkında birçok merak edilen konu bulunan Kanal 7 canlı yayın akışı Perşembe Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar ile ilgili birçok kritik ayrıntı basında yer almaya devam ediyor. 10 Haziran 2021 Perşembe gününde yayınlanan haberimizde Kanal 7 canlı yayın akışı Perşembe Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar hakkında basına yansıyan tüm güncel ayrıntıları kaleme aldık. Haberimizi okuyarak yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

10 Haziran 2021 Perşembe 15:03
Kanal 7 canlı yayın akışı 10 Haziran 2021 Perşembe Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Kanal 7 yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. Kanal 7 ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. 10 Haziran 2021 Perşembe Kanal 7 yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

İzleyiciler 10 Haziran 2021 Perşembe Kanal 7 yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “Kanal 7’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran Kanal 7 ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. 10 Haziran 2021 Perşembe Kanal 7 yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

Kanal 7 10 Haziran 2021 Perşembe yayın akışı

06:30 KANAL 7'DE SABAH

07:45 TV FİLMİ 'TURNALAR'

09:30 MUHABBET KAPISI

12:00 TATLI BELA

14:20 MUTFAĞIM ŞAHANE

15:20 MASUM

18:00 KANAL 7 HABER SAATİ

19:00 EMANET

21:15 SENSİZ OLMAZ

23:20 TV FİLMİ 'SIR'

01:30 AH KALBİM

Kanal 7 nasıl izlenir?

Kanal 7 ekranlarında 10 Haziran 2021 Perşembe günü gündüz kuşağında yayınlar Kanal 7’de Sabah programı ile başlıyor. Öğlen kuşağında sevilen Hint dizisi Masum yer alırken akşam kuşağında Emanet dizisi ekranlara geliyor. Kanal 7 10 Haziran 2021 Perşembe yayın akışı içerisinde sevilen dizi ve filmlerin yanı sıra eğlenceli yarışma programları da yer alıyor. Kanal 7 dizi yayın akışında 10 Haziran 2021 Perşembe günü Emanet dizisi yayınlanacak. İzleyiciler sevdikleri yapımları kaçırmamak adına Kanal 7’de bugün ne var, Kanal 7 günlük yayın akışını araştırıyor. Kanal 7 10 Haziran 2021 Perşembe günlük yayın akışında birbirinden değerli yapımlar yer alıyor.

Kanal 7 televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden belirlenen kanallarda yayınlanıyor. Bu televizyon kanallarının yanı sıra online olarak Kanal 7 canlı yayını takip edilebiliyor.

Kanal 7 canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…

Kanal 7 frekans bilgileri

Türksat 4A

Frekans 12095

Polarizasyon yatay

Symbol rate 4800

FEC 5/6

Kanal 7 hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk: 34

D-Smart: 27

Turksat Kablo TV: 27

Tivibu: 28

 


Son Güncelleme: 10.06.2021 15:03
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Anahtar Kelimeler:
DiziGünlük Yayın AkışıYayın AkışıKanal 7
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