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Kanal 7 canlı yayın akışı 1 Nisan 2021 Perşembe Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Yayınlandığı ilk günden bu yana dikkatleri üzerine toplayan Kanal 7 canlı yayın akışı Perşembe Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberi ile ilgili olarak yeni gelişmeleri öğrenmek istiyorsanız 01-04-2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

01 Nisan 2021 Perşembe 00:01
Kanal 7 canlı yayın akışı 1 Nisan 2021 Perşembe Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Kanal 7, her hafta birbirinden başarılı yapımları ekranlara getiriyor. Kanal 7 yayın akışı içerisinde dizi ve filmlerin yanı sıra sevilen yarışmalar yer alıyor. Her hafta milyonlarca kişi Kanal 7 ekranlarını takip ediyor.

İzleyiciler her hafta sevdikleri yapımları kaçırmamak adına “Kanal 7’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Kanal 7 ekranlarında Cumartesi yayın akışı sabah 06:30’da Kanal 7’de Sabah adlı programla başlıyor. Programda günün önemli gelişmelerine dair bilgiler aktarılıyor. Ardından saatler 11:20’yi gösterdiğinde sevilen Gündüz Gece ekranlara getiriliyor. Saatler 15:00’yi gösterdiğinde sevilen Dünyanın Tadı yayınlanıyor. 18:00’de Haber Saati başlarken programda gün içerinde olan önemli gelişmeler izleyicilere aktarılıyor.

Kanal 7 dizi yayın akışında ise 19:00’de sevilen dizi Yemin yeni bölümüyle dizi severlerin beğenisine sunuluyor.

Kanal 7  Mart 27 Cumartesi yayın akışı

06:30 Kanal 7'de Sabah - Hafta Sonu

07:45 TV Filmi 'Süper Kardeşler'

09:50 Nursaçan'la Sohbetler

11:20 Gündüz Gece

13:00 Dizi 'Yaralı Kalbim' Yeni Bölüm 

15:00 Dünyanın Tadı (Yeni Bölüm)

16:00 Dizi 'Masum' (Yeni Bölüm)

18:00 Kanal 7 Haber Saati Hafta Sonu

19:00 Dizi "Yemin" (Yeni Bölüm)

21:30 Berat Kandili Özel

00:15 TV Filmi 'Rüya Peşinde: Takkeci Baba' (Tekrar)

Kanal 7 canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 01.04.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
DiziGünlükYayın AkışıKanal 7
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