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Kanal 7 canlı yayın akışı 1 Mayısıs 2021 Cumartesi Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Yazarlarımızın kaleme aldığı ve yakından takip ettikleri Kanal 7 canlı yayın akışı Cumartesi Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine dair en güncel bilgileri edinmek için siz de hemen 1 Mayısıs 2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

01 Mayıs 2021 Cumartesi 00:01
Kanal 7 canlı yayın akışı 1 Mayısıs 2021 Cumartesi Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Kanal 7, her gün birbirinden sevilen programları izleyiciler karşısına çıkarmaktadır. Diziler, yarışamalar, filmler çok beğenilerek ntakip edilmektedir. 

Kanal 7 programlarını seven izleyiciler bugün ne var? sorusunu merak etmekte ve araştırmaktadırlar. 

Çarşamba günü izleyiciler 06:30’da güne Kanal 7’de Sabah- Hafta Sonu haber programı ile güne uyanıyorlar. Hemen ardından 07:45'de 'Yitik'  ekranlara gelirken saatler 9.50'yi gösterdiğinde Nursaçan'la Sohbetler ekrana geliyor. Nursaçan Hocaya merak edilen sorular sorularak insanlar ilgiyle takip ediyor. Saatler 15:00 gösterdiğinde  Dünyanın Tadı yeni bölümüyle ekranlara gelirken izleyicilere birbirinden lezzetli tatlar gösteriyor.  Saatler 18:00’i gösterdiğinde Hafta Sonu haberleri yayınlanacak.

Kanal 7 dizi yayın akışı içerisinde Cumartesi günü saat 19:00’da Yemin dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. 

10 Mart Çarşamba Kanal 7 yayın akışı 

06:30 Kanal 7'de Sabah - Hafta Sonu

07:45 'Yitik'

09:50 Nursaçan'la Sohbetler

11:20 Gündüz Gece

13:00 'Yaralı Kalbim' (Yeni Bölüm)

15:00 Dünyanın Tadı (Yeni Bölüm)

16:00 'Masum' (Yeni Bölüm)

18:00 Hafta Sonu Haberleri

19:00 "Yemin" (Tekrar)

19:40 "Yemin" (Yeni Bölüm)

22:20 'Tatlı Bela'

00:20 Gündüz Gece (Tekrar)

Kanal 7 canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ

 




Son Güncelleme: 01.05.2021 00:01
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Günlük Yayın AkışıDiziYayın AkışıKanal 7
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