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Kanal 7 Aşk Yakar dizi konusu ve oyuncuları

Hint dizilerinin tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de birçok seveni bulunmakta. Kanal 7 ekranlarının sevilen Hint dizisi olan Aşk Yakar da bunlardan biri. Her bölümü merakla beklenen dizi Kanal 7 ekranlarında izleyici ile buluşacak. Kanal 7 Aşk yakar dizisinin konusu ve oyuncuları hakkında merak ettikleriniz haberimizde.

01 Haziran 2021 Salı 18:47
Kanal 7 Aşk Yakar dizi konusu ve oyuncuları
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Hindistan'da 2016-2018 tarihleri arasında Zee TV’de ‘Zindagi ki Mehek’ adıyla yayınlanan dizi iki sezon boyunca ekranlarda yer almıştı. 505 bölümden oluşan sevilen Aşk Yakar dizisi şimdi ise Kanal 7 ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Romantik komedi türünde yer alan Aşk Yakar dizisinin yönetmen koltuğunda Ketaki Walawalkar otururken birçok sevilen Hint oyuncu da dizide yer almakta. Dizinin başrol oyuncusu Karan Vohra Shaurya karakterini canlandırırken Samiksha Jaiswal ise Mehek krakterini canlandırıyor

.

Dizi güzeller güzeli Mehek ve yakışıklı iş adamı olan ve ayrıca orta sınıf insanlardan nefret eden Shaurya’nın arasındaki gerilim dolu aşkını anlatıyor.

Aşk Yakar dizisinin konusu ve oyuncuları

Mehek yemek pişirmeyi seven ve buna tutkuyla bağlI bir kadındır ve bu yeteneğin ona ölen annesi tarafından miras kaldığını düşünür. Herkes onun yaptığı yemeyi çok sever. Ailesi ve arkadaşlarının desteği ile bir yemek yarışmasına katılan Mehek ve Hindistan’ın en önemli aşçısına karşı rekabet edecektir. Bu yarışma vesilesiyle Shaurya ile bir araya gelir. Shaurya orta sınıf insanlardan nefret eden yüksek sınıf bir aileye mensuptur. Mehek ise orta sınıf bir aileye mensup melek kalpli bir kadındır. Yemek yarışmasında Shaurya Mehek’ten orta sınıf bir kız olduğu için nefret eder ve onu yargılar. Bir tarafta güzel kalbiyle ve yeteneğiyle herkesi etkileyen Mehek diğer tarafta da yakışıklılığıyla herkesin dikkatini çeken Shaurya arasındaki doludizgin aşkın anlatıldığı Aşk Yakar dizisi çok yakında Kanal 7 ekranlarında yerini alacak.

Samiksha Jaiswal : Mehek Sharma

Karan Vohra : Shaurya

Sonam Srivastava:  Mehek’in Annesi Sarita

Sahil Singh Sethi: Shaurya’nın babası Jugraj

Neha Sahai:  Sahurya’nın Annesi Rashmi

Gazal Sood: Shaurya’nın Kız Kardeşi Smriti

Yash Gera: Smriti’nin Nişanlısı Aarush



Son Güncelleme: 01.06.2021 18:47
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Anahtar Kelimeler:
Kanal 7 Yeni DiziAşk Yakar
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