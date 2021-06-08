Kanal 7 8 Haziran 2021 Salı yayın akışı ve TV rehberi

Kanal 7, her hafta sevilen yapımları ekranlara taşıyor. Kanal 7 ekranlarında dizi ve filmlerin yanı sıra birçok program ve yarışma ekranlara getiriliyor.

İzleyiciler her hafta sevdikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmamak adına “Kanal 7’de bugün ne var” sorusunu araştırıyor.

Kanal 7 ekranlarında Pazar günü yayın akışı sabah 06.30'da Kanal 7’de Sabah- Hafta Sonu yer alıyor. Programda güne dair gelişmeler değerlendiriliyor. Saatler 11:50'yi gösterdiğinde Tatlı Bela dizisinin tekrarı izleyiciler ile buluşuyor. Daha sonra 15:20'de Masum dizisinin yayınlanıyor. Akşam 18:00’de ise Haber Saati programıyla güne dair önemli haberler izleyicilere aktarılıyor.

Kanal 7 dizi yayın akışında Pazar günü saatler 21.00 olduğunda sevilen dizi Yaralı Kalbim yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.

Kanal 7 6 Haziran Pazar yayın akışı​

06:30 Kanal 7’de Sabah



Kanal 7’de Sabah 07:50 Kördüğüm



Kördüğüm 09:50 Nermin’in Enfes Mutfağı



Nermin’in Enfes Mutfağı 11:50 Tatlı Bela



Tatlı Bela 14:20 Mutfağım Şahane



Mutfağım Şahane 15:20 Masum



Masum 18:00 Kanal 7 Haber Saati



Kanal 7 Haber Saati 19:00 Emanet



Emanet 21:20 Yaralı Kalbim



Yaralı Kalbim 23:20 Ah Kalbim



Ah Kalbim 01:20 Emanet

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