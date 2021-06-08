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Kanal 7 8 Haziran 2021 Salı yayın akışı ve TV rehberi

Gündemi bir süredir meşgul eden Kanal 7 Salı yayın akışı ve TV rehberi haberinin sıcak ayrıntıları basına aktarılmaya devam ederken, biz de 8 Haziran 2021 Salı günü yayınlanan haberimizde güncel gelişmeleri paylaştık! Hemen 08.06.2021li haberimizden hakkında en yeni ayrıntıları edinebilirsiniz.

08 Haziran 2021 Salı 18:02
Kanal 7 8 Haziran 2021 Salı yayın akışı ve TV rehberi
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Kanal 7, her hafta sevilen yapımları ekranlara taşıyor. Kanal 7 ekranlarında dizi ve filmlerin yanı sıra birçok program ve yarışma ekranlara getiriliyor.

İzleyiciler her hafta sevdikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmamak adına “Kanal 7’de bugün ne var” sorusunu araştırıyor.

Kanal 7 ekranlarında  Pazar  günü yayın akışı sabah 06.30'da Kanal 7’de Sabah- Hafta Sonu yer alıyor. Programda güne dair gelişmeler değerlendiriliyor. Saatler 11:50'yi gösterdiğinde Tatlı Bela dizisinin tekrarı izleyiciler ile buluşuyor. Daha sonra 15:20'de Masum dizisinin yayınlanıyor. Akşam 18:00’de ise Haber Saati programıyla güne dair önemli haberler izleyicilere aktarılıyor.

Kanal 7 dizi yayın akışında Pazar günü saatler 21.00 olduğunda sevilen dizi  Yaralı Kalbim yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.

Kanal 7 6 Haziran Pazar yayın akışı​

  • 06:30 

    Kanal 7’de Sabah
     

  • 07:50 

    Kördüğüm
     

  • 09:50 

    Nermin’in Enfes Mutfağı
     

  • 11:50 

    Tatlı Bela
     

  • 14:20 

    Mutfağım Şahane
     

  • 15:20 

    Masum
     

  • 18:00 

    Kanal 7 Haber Saati
     

  • 19:00 

    Emanet
     

  • 21:20 

    Yaralı Kalbim
     

  • 23:20 

    Ah Kalbim
     

  • 01:20 

    Emanet

Kanal 7 canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ


Son Güncelleme: 08.06.2021 18:02
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Anahtar Kelimeler:
GünlükFilmDiziYayın AkışıKanal 7
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