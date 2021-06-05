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Kanal 7 5 Haziran 2021 Cumartesirtesi günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?

Hakkında birçok merak edilen konu bulunan Kanal 7 Cumartesirtesi günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak? ile ilgili birçok kritik ayrıntı basında yer almaya devam ediyor. 5 Haziran 2021 Cumartesi gününde yayınlanan haberimizde Kanal 7 Cumartesirtesi günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak? hakkında basına yansıyan tüm güncel ayrıntıları kaleme aldık. Haberimizi okuyarak yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

05 Haziran 2021 Cumartesi 06:02
Kanal 7 5 Haziran 2021 Cumartesirtesi günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
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Kanal 7 yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. Kanal 7 ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. 5 Haziran 2021 Cumartesi Kanal 7 yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

İzleyiciler 5 Haziran 2021 Cumartesi Kanal 7 yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “Kanal 7’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran Kanal 7 ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. Kanal 7 5 Haziran 2021 Cumartesi yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

Kanal 7 5 Haziran 2021 Pazartesi yayın akışı

06:30 KANAL 7 DE SABAH

07:45 TV FİLMİ

09:50 NERMİN'İN ENFES MUTFAĞI

12:00 TATLI BELA

14:20 MUTFAĞIM ŞAHANE

15:20 MASUM

18:00 KANAL 7 HABER SAATİ 

19:00 EMANET

21:15 SENSİZ OLMAZ

23:20 ESE İLE KÖSE

01:45 AH KALBİM

Kanal 7 nasıl izlenir?

Kanal 7 ekranlarında 5 Haziran 2021 Cumartesi günü gündüz kuşağında yayınlar Kanal 7’de Sabah programı ile başlıyor. Öğlen kuşağında sevilen Hint dizisi Masum ve Tatlı Bela yer alırken akşam kuşağında Yemin dizisi ekranlara geliyor. Kanal 7 yayın akışı içerisinde sevilen dizi ve filmlerin yanı sıra eğlenceli yarışma programları da yer alıyor. Kanal 7 dizi yayın akışında 5 Haziran 2021 Cumartesi günü Yemin dizisi yayınlanacak. İzleyiciler sevdikleri yapımları kaçırmamak adına Kanal 7’de bugün ne var, Kanal 7 günlük yayın akışını araştırıyor. Kanal 7 5 Haziran 2021 Cumartesi günlük yayın akışında birbirinden değerli yapımlar yer alıyor.

Kanal 7 televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden belirlenen kanallarda yayınlanıyor. Bu televizyon kanallarının yanı sıra online olarak Kanal 7 canlı yayını takip edilebiliyor.

Kanal 7 canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…

Kanal 7 frekans bilgileri

Türksat 4A

Frekans 12095

Polarizasyon yatay

Symbol rate 4800

FEC 5/6

Kanal 7 hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk: 34

D-Smart: 27

Turksat Kablo TV: 27

Tivibu: 28


Son Güncelleme: 05.06.2021 06:02
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Anahtar Kelimeler:
Günlük Yayın AkışıDiziYayın AkışıKanal 7
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