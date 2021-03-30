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Kanal 7 30 Mart 2021 Salı yayın akışı ve TV rehberi

Geçtiğimiz günlerde araştırılmaya başlanan Kanal 7 Salı yayın akışı ve TV rehberi hakkında yeni gelişmeler ve güncel bilgiler 30 Mart 2021 Salı tarihli haberimizde yer alıyor. Kanal 7 Salı yayın akışı ve TV rehberi haberimizi okuyarak merak ettiğiniz tüm yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

30 Mart 2021 Salı 18:01
Kanal 7 30 Mart 2021 Salı yayın akışı ve TV rehberi
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Kanal 7, her hafta sevilen yapımları ekranlara taşıyor. Kanal 7 ekranlarında dizi ve filmlerin yanı sıra birçok program ve yarışma ekranlara getiriliyor.

İzleyiciler her hafta sevdikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmamak adına “Kanal 7’de bugün ne var” sorusunu araştırıyor.

Kanal 7 ekranlarında Salı günü yayın akışı sabah 06:30’da Kanal’de Sabah programıyla başlıyor. Programda güne dair gelişmeler değerlendiriliyor. Saatler 11:50'yi gösterdiğinde Yaralı Kalbim dizisinin yeni bölümü izleyiciler ile buluşuyor. Daha sonra 15:20'de Masum dizisinin yeni bölümü yayınlanıyor. Akşam 18:00’de ise Haber Saati programıyla güne dair önemli haberler izleyicilere aktarılıyor.

Kanal 7 dizi yayın akışında Salı günü saatler 19:00’u gösterdiğinde sevilen dizi Emanet yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.

Kanal 7 27 Mart Cumartesi yayın akışı

06:30 KANAL 7 DE SABAH- HAFTA SONU

07:45 SÜPER KARDEŞLER

09:50 NURSAÇAN'LA SOHBETLER

11:20 GÜNDÜZ GECE

13:00 YARALI KALBİM

15:00 DÜNYA TADI

16:00 MASUM

18:00 KANAL 7 HABER SAATİ

19:00 YEMİN

21:30 BERAT KANDİLİ ÖZEL

00:15  RÜYA PEŞİNDE: TAKKECİ BABA

Kanal 7 canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 30.03.2021 18:01
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GünlükFilmDiziYayın AkışıKanal 7
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