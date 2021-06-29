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Kanal 7 29 Haziran 2021 Salı yayın akışı ve TV rehberi

İnternet basınında yer aldığı günden beri çok tıklama alan Kanal 7 Salı yayın akışı ve TV rehberi başlıklı haberimiz, tüm güncel gelişmeleri ile sizleri 29.06.2021 tarihli haberimizde bekliyor. Hemen okuyun!

29 Haziran 2021 Salı 06:01
Kanal 7 29 Haziran 2021 Salı yayın akışı ve TV rehberi
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Kanal 7, her hafta sevilen yapımları ekranlara taşıyor. Kanal 7 ekranlarında dizi ve filmlerin yanı sıra birçok program ve yarışma ekranlara getiriliyor.

İzleyiciler her hafta sevdikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmamak adına “Kanal 7’de bugün ne var” sorusunu araştırıyor.

Kanal 7 ekranlarında  Pazar  günü yayın akışı sabah 06.30'da Kanal 7’de Sabah- Hafta Sonu yer alıyor. Programda güne dair gelişmeler değerlendiriliyor. Saatler 11:50'yi gösterdiğinde Başkent Kulisi izleyiciler ile buluşuyor. Daha sonra 16:00'da Masum dizisinin yayınlanıyor. Akşam 18:00’de ise  Hafta Sonu Haberleri   programıyla güne dair önemli haberler izleyicilere aktarılıyor.

Kanal 7 dizi yayın akışında Pazar günü saatler 19:00'da olduğunda sevilen dizi  Yemin  yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.

Kanal 7 27 Haziran Pazar yayın akışı​

  • 06:30 Kanal 7'de Sabah Hafta Sonu
  • 07:45 Mağarada
  • 09:50 Muhabbet Kapısı
  • 11.50 Başkent Kulisi
  • 13:00 Kayıp Yıllar
  • 15:00 Dünyanın Tadı
  • 16:00 Masum
  • 18:00 Hafta Sonu Haberleri
  • 19:00 Yemin
  • 22:20 Sensiz Olmaz

 

Kanal 7 canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ

Son Güncelleme: 29.06.2021 06:01
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Anahtar Kelimeler:
GünlükFilmDiziYayın AkışıKanal 7
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