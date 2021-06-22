Kanal 7 22 Haziran 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?

Kanal 7, her hafta sevilen yapımları ekranlara taşıyor. Kanal 7 ekranlarında dizi ve filmlerin yanı sıra birçok program ve yarışma ekranlara getiriliyor.

İzleyiciler her hafta sevdikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmamak adına “Kanal 7’de bugün ne var” sorusunu araştırıyor.

Kanal 7 ekranlarında Pazar günü yayın akışı sabah 06.30'da Kanal 7’de Sabah- Hafta Sonu yer alıyor. Programda güne dair gelişmeler değerlendiriliyor. Saatler 11:50'yi gösterdiğinde Başkent Kulisi izleyiciler ile buluşuyor. Daha sonra 16:00'da Masum dizisinin yayınlanıyor. Akşam 18:00’de ise Hafta Sonu Haberleri programıyla güne dair önemli haberler izleyicilere aktarılıyor.

Kanal 7 dizi yayın akışında Pazar günü saatler 19:40'da olduğunda sevilen dizi Yemin yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.

Kanal 7 20 Haziran Pazar yayın akışı​

06:30 Kanal 7'de Sabah Hafta Sonu

07:45 Kül

09:50 Muhabbet Kapısı

11.50 Başkent Kulisi

12:45 İki Annem

15:00 Özlem Tunca ile Dünyayı Geziyorum



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16:00 Masum18:00 Hafta Sonu Haberleri19:00 Yemin19:40 Yemin (Yeni Bölüm)22:20 Sensiz Olmaz00:20 Karaova Düğünü01:45 Ah Kalbim