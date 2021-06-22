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Kanal 7 22 Haziran 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?

Sıcak manşet olarak basında yer almaya başladığı andan beri dikkatleri üzerine toplayan Kanal 7 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak? haberine dair en yeni detayları öğrenmek istiyorsanız 22.06.2021 tarihli haberimize mutlaka göz atın.

22 Haziran 2021 Salı 18:02
Kanal 7 22 Haziran 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
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Kanal 7, her hafta sevilen yapımları ekranlara taşıyor. Kanal 7 ekranlarında dizi ve filmlerin yanı sıra birçok program ve yarışma ekranlara getiriliyor.

İzleyiciler her hafta sevdikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmamak adına “Kanal 7’de bugün ne var” sorusunu araştırıyor.

Kanal 7 ekranlarında  Pazar  günü yayın akışı sabah 06.30'da Kanal 7’de Sabah- Hafta Sonu yer alıyor. Programda güne dair gelişmeler değerlendiriliyor. Saatler 11:50'yi gösterdiğinde Başkent Kulisi izleyiciler ile buluşuyor. Daha sonra 16:00'da Masum dizisinin yayınlanıyor. Akşam 18:00’de ise  Hafta Sonu Haberleri   programıyla güne dair önemli haberler izleyicilere aktarılıyor.

Kanal 7 dizi yayın akışında Pazar günü saatler 19:40'da olduğunda sevilen dizi  Yemin  yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.

Kanal 7 20 Haziran Pazar yayın akışı​

06:30 Kanal 7'de Sabah Hafta Sonu
07:45 Kül
09:50 Muhabbet Kapısı
11.50 Başkent Kulisi
12:45 İki Annem
15:00 Özlem Tunca ile Dünyayı Geziyorum

16:00 Masum
18:00 Hafta Sonu Haberleri
19:00 Yemin
19:40 Yemin (Yeni Bölüm)
22:20 Sensiz Olmaz
00:20 Karaova Düğünü
01:45 Ah Kalbim

Kanal 7 canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ

Son Güncelleme: 22.06.2021 18:02
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Anahtar Kelimeler:
GünlükFilmDiziYayın AkışıKanal 7
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