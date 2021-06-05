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Kalp Yarası Ferit ( Gökhan Alkan ) kimdir?

Kalp Yarası dizisi yaz aylarında ATV'de seyirciyle buluşacak. Kalp Yarası dizisinin başrol karakteri olan Ferit'in kim olduğu merak edilmektedir. Kalp Yarası Ferit kimdir? Bu haberimizde Kalp Yarası dizisinde Ferit karakterini canlandıran Gökhan Alkan ile ilgili merak edilenleri sizler için derledik. İşte Gökhan Alkan'ın hayatı...

05 Haziran 2021 Cumartesi 21:27
Kalp Yarası Ferit ( Gökhan Alkan ) kimdir?
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Kalp Yarası dizisi yakın zamanda ATV’de yayınlanacak. Kalp Yarası dizisi Süreç Film tarafından yapılmaktadır. Dizinin yönetmenliğini Hülya Bilban yapacak. Dizinin senaryosunu ise Tomris Giritlioğlu ele alacak. Kalp Yarası dizisinde Ferit ,atlara olan ilgisiyle ön plana çıkmaktadır. Peki,Kalp Yarası Ferit kimdir?

Kalp Yarası Ferit ( Gökhan Alkan )

Gökhan Alkan ,Kalp Yarası dizisinde Ferit karakterini canlandıracak. Gökhan Alkan 8 Aralık 1987 senesinde İstanbul’da doğmuştur. Üniversite eğitimini Kocaeli Üniversitesi Mekanik Mühendisliği ve Anadolu Üniversitesi Uluslararası Ticaret bölümünde tamamlamıştır.

Oyunculuk eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü’nde almıştır. Seslendirme üzerine de bir eğitim almıştır. En son Yasak Elma dizisinde Kerim İncesu karakteriyle ekranların karşısına çıkmıştır.

Gökhan Alkan’ın rol aldığı yapımlar şu şekildedir;

Muhteşem Yüzyıl (Şah Tahmasb) – 2012

Her Şey Yolunda Merkez (Cem) – 2013

Gurbette Aşk (Osman) – 2013 / 2014

Kocamın Ailesi (Tarık) – 2014 / 2015

Defne’nin Bir Mevsimi (Ferhat) – 2016

Makas – 2016

Organik Aşk Hikayeleri (Hasan) – 2017

Seviyor Sevmiyor (Yiğit) – 2016 / 2017

Kalp Atışı (Ali Asaf) – 2017 / 2018

Zengin ve Yoksul (Karan) – 2019

Yasak Elma (Kerim) – 2020

Kalp Yarası (Ferit) – 2021


Son Güncelleme: 05.06.2021 21:27
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