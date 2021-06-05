Kalp Yarası Ferit ( Gökhan Alkan ) kimdir?

Kalp Yarası dizisi yakın zamanda ATV’de yayınlanacak. Kalp Yarası dizisi Süreç Film tarafından yapılmaktadır. Dizinin yönetmenliğini Hülya Bilban yapacak. Dizinin senaryosunu ise Tomris Giritlioğlu ele alacak. Kalp Yarası dizisinde Ferit ,atlara olan ilgisiyle ön plana çıkmaktadır. Peki,Kalp Yarası Ferit kimdir?
Kalp Yarası Ferit ( Gökhan Alkan )
Gökhan Alkan ,Kalp Yarası dizisinde Ferit karakterini canlandıracak. Gökhan Alkan 8 Aralık 1987 senesinde İstanbul’da doğmuştur. Üniversite eğitimini Kocaeli Üniversitesi Mekanik Mühendisliği ve Anadolu Üniversitesi Uluslararası Ticaret bölümünde tamamlamıştır.
Oyunculuk eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü’nde almıştır. Seslendirme üzerine de bir eğitim almıştır. En son Yasak Elma dizisinde Kerim İncesu karakteriyle ekranların karşısına çıkmıştır.
Gökhan Alkan’ın rol aldığı yapımlar şu şekildedir;
Muhteşem Yüzyıl (Şah Tahmasb) – 2012
Her Şey Yolunda Merkez (Cem) – 2013
Gurbette Aşk (Osman) – 2013 / 2014
Defne’nin Bir Mevsimi (Ferhat) – 2016
Makas – 2016
Organik Aşk Hikayeleri (Hasan) – 2017
Seviyor Sevmiyor (Yiğit) – 2016 / 2017
Kalp Atışı (Ali Asaf) – 2017 / 2018
Zengin ve Yoksul (Karan) – 2019
Yasak Elma (Kerim) – 2020
Kalp Yarası (Ferit) – 2021