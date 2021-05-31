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Kalp Yarası dizisinin tekrarları ne zaman?

Atv ekranlarının sevilen dizisi Kalp Yarası yaz sezonuna bomba gibi başladı. Dizinin hayranları Kalp Yarası dizisinin ne zaman yayınlanacağını ve dizi tekrarlarının hangi gün ekrana geleceğini araştırıyor. Bizde siz değerli okurlarımız için Kalp Yarası dizi tekrarlarının hangi gün ve saat kaçta ekrana geleceğinin yanıtını haberimizde veriyoruz.

31 Mayıs 2021 Pazartesi 20:50
Kalp Yarası dizisinin tekrarları ne zaman?
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Atv ekranlarının yaz sezonu dizisi olarak bilinen ve 10 Mayıs'ta ekranlara gelen Kalp Yarası dizisi büyük ses getirdi. İzleyenler tarafından dizi çok beğenildi. Dizinin hayranları tekrarlarının hangi gün ve saatte Atv ekranlarına geleceğini merakla intenette araştırıyor. Bizde siz kıymetli okurlarımıza bu sorunun yanıtını haberimizde veriyoruz.

Kalp Yarası dizisinin yeni bölümlerini heyecanla bekleyen izleyiciler, dizinin tekrarını izlemek istiyor. Dizinin çekimlei Hayat'da gerçekleşirken, dizi çekimlerinden güzel anların sosyal medyada karelere yansıdığını görüyoruz. 

Dizinin hafta içi hangi gün ekranlara geleceği tam olarak netlik kazanmasa da saat 20.00'da ekranlarda olacağı kesin. Tekrar bölümleri içinde hafta sonu yayınlanacağı konuşuluyor. 

İlk bölümü saat 20.00'da yayınlanırken, tekrarı 22.30'da ekranlara geleceği kesinleşti. 

Dizinin oyuncu kadrosu profesyonel ekipten oluştuğu için çok beğenildi. Yapımını Süreç Filmin üstlendiği dizinin başrollerinde Gökhan Alkan, Toprak Can Adıgüzel, Merve Çağıran ve Yağmur Tanrısevin bulunuyor. 


Son Güncelleme: 31.05.2021 20:50
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Kalp YarasıNe ZamanTekrarları
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