Kalp Yarası dizisinin konusu nedir?

ATV ekranlarında seyirciler ile buluşacak Kalp Yarası başarılı Süreç film imzalı olduğu da biliniyor. Yaz dizisi olarak ekranlara gelecek dizi uzun süre izleyiciler ile buluşacağı düşünülüyor. Kalp Yarası tanıtımları sonrası merakların çoğalması ile konu hakkında sorular sorulmaya başladı.

Oyuncu kadrosu

Gökhan Alkan

Yağmur Tanrısevsin

Merve Çağıran

Zehra Yılmaz

İnanç Konukçu

Nail Kırmızıgül

Yonca Şahinbaş

Toprak Can Adıgüzel

Rıza Akın

Burçin Abdullah

İlerleyen haftalarda ekranlara gelecek dizinin tanıtımı ile oyuncu kadrosu merak konusu oldu. Dizinin isminden anlaşıldığı gibi konuların üzüntü ve aşk üzerine olması bekleniyor. Dizi hakkında detaylar paylaşılmasa da izleyici merakla bekliyor.

Kalp Yarası dizisinin özeti

Çekimlerin Hatay’da başlaması üzerine afiş paylaşımları başladı. Başrolde yer alan Yağmur Tanrısevsin ve Gökhan Alkan arasında geçecek aşk hikayesi olacağı beklenirken 10 Mayıs tarihinde çekimlere başlandığı da duyuruldu. Kalp Yarası dizisi ATV ekranlarında izleyiciler ile buluşmak için sabırsızlanırken seyirciler de diziyi merak ediyor.

Dizi, zor ve imkansız aşk üzerine ilerlemesi üzerine aşkın da güzellikleri ve mutlu anları seyirci ile paylaşılacaktır. Kavuşulmayan aşkların zorluğunu konu alan dizi yapımı tanıtımları ve afişleri ile sabırsızlıkla bekleniyor.