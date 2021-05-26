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Kalp Yarası dizisi ne zaman başlayacak? ATV Kalp Yarası 1. bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı

Yaz sezonunun yaklaşması ile birlikte televizyon ekranları yeni dizilerini tanıtmaya başladı. ATV ekranlarında yayınlanacak olan yaz dizisi ‘Kalp Yarası’ seyircisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Hatay’da çekimleri devam eden dizi vatandaşlar tarafından Kalp Yarası dizisi ne zaman başlayacak? sorusunu merak ediliyor. ATV Kalp Yarası 1.bölüm tanıtım fragmanı haberimizde!

26 Mayıs 2021 Çarşamba 14:55
Kalp Yarası dizisi ne zaman başlayacak? ATV Kalp Yarası 1. bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı
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Yeni güçlü kadrosu ile ATV ekranlarında yayınlanacak olan Kalp Yarası, Hatay’da çekimlerine başladı. Çarpıcı öyküsü ile dikkat çeken dizi yeni oyuncuları ekranlara taşıyor. Hatay’ın eşsiz güzelliklerini tanıtan dizi Antakya ilçesinde çekilecek. İki ailenin hayatını konu edinen dizide gençlerin aşkını konu alacak.

Antakya’nın iki köklü ailesinin çatışmasını ele alan dizide Ferit ve Ayşe’nin öyküsü ele alınacak.  Süreç Film’in üstlendiği dizi Tomris Giritlioğlu’nun imzasını taşırken Kalp Yarası dizi yönetmeni Yıldız Hülya Bilban oldu. Senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Özgül Türküler Akad kaleme alıyor. Günü ve saati ve henüz belli olmayan dizi tanıtım fragmanını ATV ekranları ile paylaştı. 

Kalp Yarası 1.bölüm tanıtım fragmanını izlemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Kalp Yarası oyuncu kadrosu!

  • Gökhan Alkan,
  •  Yağmur Tanrısevsin,
  •  Merve Çağıran,
  •  Toprak Can Adıgüzel,
  •  Şenay Gürler, Mahir Günşiray,
  •  Meltem Gülenç,
  •  Rıza Akın,
  •  Nail Kırmızıgül,
  •  Yonca Şahinbaş,
  •  İnanç Konukçu,
  •  Burçin Abdullah,
  •  Naz Sayıner,
  • Melih Çardak,
  • Zehra Yılmaz,
  • Kemal Burak Alper

 


Son Güncelleme: 26.05.2021 14:55
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Kalp Yarası Dizisi Ne Zaman BaşlayacakATV Kalp Yarası 1. Bölüm Tanıtım Fragmanı
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