Kalp Yarası dizisi ne zaman başlayacak? ATV Kalp Yarası 1. bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı

Yeni güçlü kadrosu ile ATV ekranlarında yayınlanacak olan Kalp Yarası, Hatay’da çekimlerine başladı. Çarpıcı öyküsü ile dikkat çeken dizi yeni oyuncuları ekranlara taşıyor. Hatay’ın eşsiz güzelliklerini tanıtan dizi Antakya ilçesinde çekilecek. İki ailenin hayatını konu edinen dizide gençlerin aşkını konu alacak.

Kalp Yarası 1.bölüm tanıtım fragmanını izlemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Kalp Yarası oyuncu kadrosu!

Gökhan Alkan,

Yağmur Tanrısevsin,

Merve Çağıran,

Toprak Can Adıgüzel,

Şenay Gürler, Mahir Günşiray,

Meltem Gülenç,

Rıza Akın,

Nail Kırmızıgül,

Yonca Şahinbaş,

İnanç Konukçu,

Burçin Abdullah,

Naz Sayıner,

Melih Çardak,

Zehra Yılmaz,

Kemal Burak Alper

Antakya’nın iki köklü ailesinin çatışmasını ele alan dizide Ferit ve Ayşe’nin öyküsü ele alınacak. Süreç Film’in üstlendiği dizi Tomris Giritlioğlu’nun imzasını taşırken Kalp Yarası dizi yönetmeni Yıldız Hülya Bilban oldu. Senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Özgül Türküler Akad kaleme alıyor. Günü ve saati ve henüz belli olmayan dizi tanıtım fragmanını ATV ekranları ile paylaştı.