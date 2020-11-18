İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
YDK'na sevk edilen Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy CHP'den istifa etti!
Son Dakika
YDK'na sevk edilen Menemen Belediye...
Kabine toplantısında yüz yüze eğitim kararı çıktı! Uzaktan eğitim hangi tarihe kadar devam edecek ?
Kabine toplantısında yüz yüze eğitim...
Koronavirüse karşı tedbir kararları açıklandı! İşte yeni yasaklar
Son Dakika
Koronavirüse karşı tedbir kararları açıklandı!...
Avrupa'da Covid-19'dan sonra Vizon Virüsü paniği yaşanıyor!
Avrupa'da Covid-19'dan sonra Vizon Virüsü...

Kalk Gidelim yeni bölüm yok mu, bitti mi? TRT 1 Kalk Gidelim neden yayınlanmıyor?

Gündemde geniş yer tutmayı başaran ve kısa sürede büyük ilgi gören Kalk Gidelim yeni bölüm yok mu, bitti mi? TRT 1 Kalk Gidelim neden yayınlanmıyor? haberinin en yeni gelişmelerini basına aktarmaya devam ediyoruz. Siz de hemen şimdi Kalk Gidelim yeni bölüm yok mu, bitti mi? ile ilgili güncel bilgileri okumak için 18 Kasım 2020 Çarşamba tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

18 Kasım 2020 Çarşamba 22:27
Kalk Gidelim yeni bölüm yok mu, bitti mi? TRT 1 Kalk Gidelim neden yayınlanmıyor?
Takip Et:

Başrollerini Beyazıt Gülercan, Can Kıran, Ayça Varlıer ve Yıldız Kültür’ ün oluşturduğu Kalk Gidelim adlı sevilen dizi finale gideceğini tüm izleyicilerine duyurdu. Dizi yayına başladığı ilk bölümünden beri belirli bir izleyici kitlesinin dikkatini çekmeye başarmıştır.

Yayın zamanlamasında yapılan değişiklik ve izlenme oranlarının düşüşünün final kararını tetiklediği düşünülmekte. 3 sezonluk bir süreç içerisinde Cumartesi günleri ekranlara gelen dizinin yayınlanma tarihinin Perşembe gününe alınması ile izleyiciler tereddütte bırakılmıştır. Kalk Gidelim adlı dizi TRT 1 ekranlarının çokça takip edilen dizilerinden biriydi, dizinin izleyicisinin azalmasının nedeni ile dizi ile beraber yayınlanan yeni dizilerin daha çok ilgi çekmesinden dolayı olduğu düşünüyor. Alınan az izleyici sayısı ise dizinin izlenme oranlarını çokça alçalttı ve bu nedenle dizinin final yapacağı bildirildi. Dizinin final yapacağı bölüm ise 125' inci bölüm olarak belirlendi.


 

 

 

 



Son Güncelleme: 18.11.2020 22:27
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kalk Gidelim Final TarihiKalk Gidelim Final Tarihi|Kalk Gidelim Oyuncuları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Killa Hakan son şarkısı ile adından söz ettirmeyi başardı!
Killa Hakan son şarkısı ile adından söz ettirmeyi başardı!
Netflix'in yeni Türk dizisi Bir Başkadır'da Nesrin Cavadzade rüzgarı!
Netflix'in yeni Türk dizisi Bir Başkadır'da Nesrin Cavadzade rüzgarı!
Sen Çal Kapımı dizisinin yayın günü değişti! Sen Çal Kapımı yeni yayın günü belli oldu
Sen Çal Kapımı dizisinin yayın günü değişti! Sen Çal Kapımı yeni yayın günü belli oldu
Gösterime giren İki Gözüm Ahmet filmi izleyicilerden tam not aldı!
Gösterime giren İki Gözüm Ahmet filmi izleyicilerden tam not aldı!
Geniş Aile: Komşu Kızı filmi konusu ve oyuncuları
Geniş Aile: Komşu Kızı filmi konusu ve oyuncuları
Aşk Masalı filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Aşk Masalı filmi konusu ve oyuncu kadrosu

Popüler Haberler

Kalk Gidelim yeni bölüm yok mu, bitti mi? TRT 1 Kalk Gidelim neden yayınlanmıyor?
BİM'de satılan Heifer kablosuz dik süpürge özellikleri neler? Alınır mı alınmaz mı?
Bir Annenin Günahı dizisi neden yayınlanmıyor?
Bağ-kur borç yapılandırma ve taksitlendirme işlemleri nasıl yapılır? Gerekli şartlar ve detaylar
19 Kasım 2020 Perşembe Günlük burçların aşk, ekonomi, aile ve sağlık yorumları!
Star TV İbo Show'un 21 Kasım 2020 Cumartesi yeni bölüm konukları
TRT 1 Macaristan Türkiye maçı canlı yayın şifresiz izle
Bir Annenin Günahı dizisi Zehra kimdir? Mina Derman kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Bir Annenin Günahı Zehra kimdir? Mina Derman hakkında bilgiler
Bir Annenin Günahı dizisindeki Yağmur karakteri dikkatleri üzerinde topladı!
Ölen kişinin borçları silinir mi? Ölen kişinin borcu ne olur?
Ozark yeni sezon ne zaman başlıyor? Netflix Ozark 3. Sezon fragmanı yayınlandı!
Gel Hemşerim Yarışma Başvuru Formu Nasıl Başvuru Yapılır?
Kuaförüm Sensin Sunucu Neden Değişti? Özge Borak Kuaförüm Sensin'den Neden Ayrıldı?
Emeklilik yaşı nasıl belirlenir? Emeklilik yaşının hesaplanmasıla ilgili işte ayrıntılar
Media Markt Black friday indirimleri olacak mı? Media Markt kara cuma indirim fırsatları ve kampanyaları
İstenmeyen numaradan sms engelleme yöntemleri 2020
Seksenler Fehmi Baba yeni sezonda ölüyor mu? Rasim Ötekin diziden çıktı mı?
Şeref Sözü dizisi Metin kimdir? Mert Yavuzcan rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Türk telekom 10 gb ücretsiz internet 2020
Andorra asgari ücret ve yaşam maliyeti ne kadar? 2020

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.