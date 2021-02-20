Kalk gidelim oyuncuları kimdir?

Yayın hayatına 18 Kasım 2017 tarihinde başlayan Kalk Gidelim dizisi Trt1 kanalının en çok sevilen dizilerinden birisidir.Başrollerinde Ufuk Özkan,Erkan Sever,Ayça Varlıer ve Mehtap Bayri gibi ünlü isimlerinin oynadığı dizi komedi ve dram türündedir.Muğla ilinin Yeşilyurt ilçesinde çekilen dizi halkımız tarafından çok beğenilmektedir.

Kalk Gidelim dizisi oyuncuları ve yaşları nelerdir?

Ufuk Özkan

11 Kasım 1975 tarihinde Almanya’da dünyaya gelmiştir.Aslen Samsunlu olan oyuncu Samsun belediye konservatuarı ve İstanbul Üniversitesi Tiyatro bölümünden mezun olmuştur.Bir çok dizi ve filmlerde oynayan oyuncu evli ve bir çocuk babasıdır.Kalk gidelim dizisinde Seyfettin karakterine hayat vermiştir.

Erkan Sever

Ayça Varlıer

11 Temmuz 1974 yılında İzmir’de doğmuştur.Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro oyunculuk bölümünden mezun olmuştur.Ekranlarda ilk olarak Örümcek dizisinde Cihan rolüyle başlamıştır.Halen Şehir Tiyatrosunda çalışmaktadır.Dizi ve filmlerde rol almıştır.Son olarak Kalk Gidelim dizisinde Mustafa Ali karakterini canlandırmıştır.

22 Haziran 1977 Ankara’da dünyaya gelmiştir.Türk oyuncu ve sunucudur.Hartford Üniversitesi The Hartt School okulundan mezun olmuştur.1998 yılından beri oyunculuğa devam etmektedir.Bir çok ödülü bulunmaktadır.Kalk Gidelim dizisinde Nurcan Dal karakterini oynamıştır.

Mehtap Bayri

15 Mart 1977 tarihinde Mardin’in Nusaybin ilçesinde doğmuştur.Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun olmuştur.İstanbul Meydan Sahnesinde halen görev yapmaktadır.Deli Yürek ve Ekmek Teknesi gibi sevilen dizilerde rol almıştır.Son olarak Kalk Gidelim dizisinde Sevda Dal karakterine hayat vermiştir.

Sevilen dizi 135.bölümünde final yaparak yayın hayatına veda etmiştir.