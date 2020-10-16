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Kalk Gidelim neden yayınlanmıyor? Kalk Gidelim final bölümü olacakmı? TRT 1 Kalk Gidelim bitti mi, final yapacak mı?

Kalk Gidelim neden yayınlanmıyor? Kalk Gidelim final bölümü olacakmı? TRT 1 Kalk Gidelim bitti mi, final yapacak mı? konusu bir süredir Türkiye basınında okuyucular tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Kalk Gidelim neden yayınlanmıyor? Kalk Gidelim final bölümü olacakmı? TRT 1 Kalk Gidelim bitti mi, final yapacak mı? ile ilgili olarak gündeme aktarılan tüm yeni bilgileri ve daha fazlasını 16.10.2020'li haberimizden okuyabilirsiniz.

16 Ekim 2020 Cuma 14:24
Kalk Gidelim neden yayınlanmıyor? Kalk Gidelim final bölümü olacakmı? TRT 1 Kalk Gidelim bitti mi, final yapacak mı?
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Başrollerini Beyazıt Gülercan, Can Kıran, Ayça Varlıer ve Yıldız Kültür’ ün oluşturduğu Kalk Gidelim adlı sevilen dizi finale gideceğini tüm izleyicilerine duyurdu. Dizi yayına başladığı ilk bölümünden beri belirli bir izleyici kitlesinin dikkatini çekmeye başarmıştır.

Yayın zamanlamasında yapılan değişiklik ve izlenme oranlarının düşüşünün final kararını tetiklediği düşünülmekte. 3 sezonluk bir süreç içerisinde Cumartesi günleri ekranlara gelen dizinin yayınlanma tarihinin Perşembe gününe alınması ile izleyiciler tereddütte bırakılmıştır. Kalk Gidelim adlı dizi TRT 1 ekranlarının çokça takip edilen dizilerinden biriydi, dizinin izleyicisinin azalmasının nedeni ile dizi ile beraber yayınlanan yeni dizilerin daha çok ilgi çekmesinden dolayı olduğu düşünüyor. Alınan az izleyici sayısı ise dizinin izlenme oranlarını çokça alçalttı ve bu nedenle dizinin final yapacağı bildirildi. Dizinin final yapacağı bölüm ise 125' inci bölüm olarak belirlendi.


 

 

 

 



Son Güncelleme: 16.10.2020 14:24
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Anahtar Kelimeler:
Kalk Gidelim Final TarihiKalk Gidelim Final Tarihi|Kalk Gidelim Oyuncuları
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