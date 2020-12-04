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Kalk Gidelim dizisi kaçıncı bölümde final olacak, neden bitiyor?

Kalk Gidelim dizisi bitiyor mu? Kalk Gidelim dizisi hangi kanalda? Kalk Gidelim dizisi neden bitecek? TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Kalk Gidelim'in izleyicileri dizinin akıbetinin ne olacağını yayından kaldırılıp kaldırılmayacağını ve bitip bitmeyeceğini merakla araştırıyorlar

04 Aralık 2020 Cuma 19:53
Kalk Gidelim dizisi kaçıncı bölümde final olacak, neden bitiyor?
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Kalk Gidelim Dizisi Bitecek Mi?

TRT ekranlarının sevilen aile ve komedi dizisi Kalk Gidelim izleyicilerin karşısına her Perşembe günü çıkıyor. Kalk Gidelim dizisinin bitip bitmediğini izleyiciler merakla araştırıyorlar.

Kalk Gidelim dizisinin bitip bitmediği, kaçıncı bölümde final yapacağı ve oyuncularının kim olduğu TRT izleyicileri tarafından merak ediliyor.

Kalk Gidelim Dizisi Bitiyor Mu?

Kalk Gidelim dizisi yeni bölümü ile 19 Kasım 2020 Perşembe günü saat 20.00’da TRT ekranlarında yayınlanmıştı. Kalk Gidelim dizisinin 135. Bölümünde izleyicilerine veda edeceği açıklandı.

Kalk Gidelim Dizisi Ne Anlatıyor?

Ailesini arkasında bırakarak İstanbul’a giden Mustafa Ali, sahibi olduğu şirketin batmasıyla para düşkünü karısı ve lüks büyüyen çocuklarıyla köye taşınmak zorunda kalır.

Kalk Gidelim Oyuncularının İsimleri Nedir?

Kalk Gidelim dizisinin oyuncu kadrosundaki isimler izleyiciler tarafından merak ediliyor.

Ufuk Özkan : Seyfettin Dal

Erkan Sever : Mustafa Ali Dal

Ayça Varlıer : Nurcan Dal

Mehtap Bayri : Sevda Dal

Beyazıt Gülercan : Hacı Hüseyin Dal

Nalan Okçuoğlu : Hatice Dal

Kerim Yağcı : Kahya Bodur Sadık

 



Son Güncelleme: 04.12.2020 19:53
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Anahtar Kelimeler:
Kalk GidelimDiziTrt 1Aile DizisiKomedi
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