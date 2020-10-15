Kalk Gidelim dizisi gün değiştirdi! TRT 1 Kalk Gidelim dizisi yeni yayın günü ve saati

Kalk Gidelim yeni gününde!

Ufuk Özkan, Mehtap Bayri, Ayça Varlıer, Erkan Sever, Aslı Omag, Hayrettin, Dirara Gül Demiral, Alper Saylık, bu akşam Mustafa Ali'nin başrol oynadığı en nefes kesen dizilerden birisi olan Kalk Gidelim’de Sevda Coronavirüs oldu. Bunun sorumlusu Seyfettin oldu ve şirket içindeki koridorları Mumu’ya dar edecektir. Sevda'nın koronavirüs olduğunu ve kovalamacaya bunun neden olduğunu anlayan İsmail, aniden paniğe kapıldı, "acil durum kodu" ile şirketi terk etti ve herkese 14 günlük yönetim izni verdi.

Köye döner iken herkesi arayarak ortalığı birbirine katan Seyfettin, Halim’i ise acele bir şekilde annesine gönderir. Sağlık ocağında kalan Nurcan, Sevda’nın hastalığıyla alakalı başka bir gerçeği duyar ve kahkaha atar. Bu gerçeği sadece Nurcan bilmekte. Dalgiller’de bu olaylar yaşanır iken Ercan işçilerin affedilmesi için Meryem’i ikna etmeye çalışır.

Duru, Badegül ve Dudu evlilik yıl dönümü telaşı başlamıştır. Badegül, Halim’den istediği açıktır. Duru, Veli Ankara’da olduğundan dolayı bu sene bişeyler yapmayacağını düşünmektedir. Dudu’ysa Şakir’in unutulmayacak türden bir evlilik yıl dönümü hazırlığı yaptığını bilmektedir. Şakir ve Dudu birbirine gizli sürprizler hazırlar ve durumu biraz abartırlar.