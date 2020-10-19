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Kalk Gidelim dizisi bitti mi, neden yok? Kalk Gidelim yayından kaldırıldı mı?

19 Ekim Pazartesi 2020 tarihinde gündemde tartışmalara neden olan Kalk Gidelim dizisi bitti mi, neden yok? Kalk Gidelim yayından kaldırıldı mı? hakkında merak edilenler basına yansımaya devam ediyor. Kalk Gidelim dizisi bitti mi, neden yok? Kalk Gidelim yayından kaldırıldı mı? konusunda öğrenmek istediğiniz yeni bilgilere 19 Ekim 2020 Pazartesi tarihli güncel haberimizden ulaşabilirsiniz.

19 Ekim 2020 Pazartesi 22:24
Kalk Gidelim dizisi bitti mi, neden yok? Kalk Gidelim yayından kaldırıldı mı?
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Başrollerini Beyazıt Gülercan, Can Kıran, Ayça Varlıer ve Yıldız Kültür’ ün oluşturduğu Kalk Gidelim adlı sevilen dizi finale gideceğini tüm izleyicilerine duyurdu. Dizi yayına başladığı ilk bölümünden beri belirli bir izleyici kitlesinin dikkatini çekmeye başarmıştır.

Yayın zamanlamasında yapılan değişiklik ve izlenme oranlarının düşüşünün final kararını tetiklediği düşünülmekte. 3 sezonluk bir süreç içerisinde Cumartesi günleri ekranlara gelen dizinin yayınlanma tarihinin Perşembe gününe alınması ile izleyiciler tereddütte bırakılmıştır. Kalk Gidelim adlı dizi TRT 1 ekranlarının çokça takip edilen dizilerinden biriydi, dizinin izleyicisinin azalmasının nedeni ile dizi ile beraber yayınlanan yeni dizilerin daha çok ilgi çekmesinden dolayı olduğu düşünüyor. Alınan az izleyici sayısı ise dizinin izlenme oranlarını çokça alçalttı ve bu nedenle dizinin final yapacağı bildirildi. Dizinin final yapacağı bölüm ise 125' inci bölüm olarak belirlendi.


 

 

 

 



Son Güncelleme: 19.10.2020 22:24
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Anahtar Kelimeler:
Kalk Gidelim Final TarihiKalk Gidelim Final Tarihi|Kalk Gidelim Oyuncuları
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