Kaliteli ve az bilinen yabancı diziler

Dijital platformlarda yer alan dizilerin çabuk tükenmesi nedeniyle artık insanlar daha az bilinen dizileri izlemeyi tercih ediyor. Pandemi sürecinde kaliteli ve az bilinen yabancı dizi izlemek isteyen okurlarımız için az bilinen yabancı dizileri listeledik.

Devs

Devs dizisinde kuantum bilgisayarları üzerine kurulu olan bir bilim kurgu dizisi. Dizide genç bir kadının sevgilisi kaybolur. Ünlü bir şirkette çalışan bu kişi, şirketin gizli bir kuantum bilgisayar projesi üzerinde çalışmaktadır. Bu sırada kadın sevgilisini aramaya başlar ve tüm işaretler çalıştığı şirketi gösterir. Sevgilisinin hayatını araştıran kadın kendini gizemli ve karmaşık olayların arasında bulur.

Fargo

Coen Kardeşler’in sinema filmini çektiği yapımın dizi uyarlaması ilk olarak 2014 yılında karşımıza çıktı. dizinin ilk sezonu sürükleyici bir şekilde ilerlerken, kendi içerisinde yarattığı gerçekliği izleyiciye sunuyor.

True Detective

dizide birbirinden farklı karakterleri olan iki dedektifin gizemli bir cinayeti çözmeye çalışması anlatılıyor. Ancak bu cinayetlerde daha derin ve gizemli unsurları bulunuyor. Replikleri ve müzikleri ile efsaneleşen True Detective dizisi mutlaka izlenmesi gereken diziler arasında yer alıyor.

The Wire

2002 yılında çıkan The Wire dizisinin her sezonunda farklı bir konu işleniyor. İşçiler, politikacılar, eğitim sistemi ve medya gibi birçok konu ele alınarak izleyiciye aktarılıyor.

Hannibal

Başrolünde Mads Mikkelsen’in yer aldığı dizi bir kitap uyarlaması olarak karşımıza çıkıyor. Hannibal dizisinin her sezonu çok ince ayrıntılarla işleniyor.

The Last Man on Earth

Komedi türündeki dizide, bir felaketin ardından dünyada kalan son adamın hikayesi anlatılıyor. Tek başına kalan Phil, aylar boyunca yaşayan birilerini arar. Bunun için ülkenin dört bir yanına yaşadığı yeri işaret eden yazılar bırakır. Tam umudunu kaybettiği sırada karşısına bir kadın çıkar.