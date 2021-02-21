Kalben kimdir? Şarkıcı Kalben hakkında bilgiler

Star TV ekranlarında yayınlanan Menajerimi Ara dizisinin bu haftaki konuğu Kalben oldu. Kalben'in hayatı ve hangi şarkıların sahibi olduğu izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki şarkıcı Kalben kimdir?

Kalben kimdir?

1986 yılının 17 Ocak gününde dünyaya gelen Kalben İskenderunludur. Küçük yaşlardan beri müzikle iç içe olan Kalben, müzikle 8 yaşında klavye ile başlamıştır. Sonrasında farklı müzik aletleri de çalan Kalben, Bilkent Üniversitesi'nin Uluslararası İlişkiler bölümünü bitirmiş Grafik Tasarım bölümünde ise yüksek lisans yapmıştır.

Sonrasında farklı işlerde çalışmaya devam eden Kalben asıl çıkışı 2014 yılında Sofar Youtube hesabından yapılanpaylaşımla Sadece şarkısı ile yapmıştır. 2016'da Kalben isimli albüme imza atan Kalben, son olarak Mart ayında Kalp Hanım ile dinleyici karşısına çıkmıştır.