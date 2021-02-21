Kalben kimdir? Şarkıcı Kalben hakkında bilgiler

Star TV ekranlarında yayınlanan Menajerimi Ara dizisinin bu haftaki konuğu Kalben oldu. Kalben'in hayatı ve hangi şarkıların sahibi olduğu izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki şarkıcı Kalben kimdir?
Kalben kimdir?
Sonrasında farklı işlerde çalışmaya devam eden Kalben asıl çıkışı 2014 yılında Sofar Youtube hesabından yapılanpaylaşımla Sadece şarkısı ile yapmıştır. 2016'da Kalben isimli albüme imza atan Kalben, son olarak Mart ayında Kalp Hanım ile dinleyici karşısına çıkmıştır.
Son Güncelleme: 21.02.2021 23:04